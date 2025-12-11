阪神の大山悠輔内野手（３０）が１６日（日本時間１７日）、ハワイで“恩返しファースト”を誓った。シーズン中は“野球ファースト”だったが、感謝を伝える絶好の機会。「裏方さんも家族も、普段は見えない方々にも支えられていたんだなと改めて思う。感謝はすごくしないといけない」とかみしめながら話した。

関西空港で行われた出発式から関係者の家族と顔を合わせた。「シーズン中、裏方さんと会うことはあるけど、その家族の方と会う機会はないので、特別な時間になる」。スタッフを支える存在にも感謝でいっぱいだ。

一番ねぎらいたいのは愛妻。日頃からありがたみを感じつつ「負担というか、シーズン中は迷惑をかけていると思う。（それを）表に出さず、我慢してやってくれている。しっかり感謝を伝えたい」と、改めて“恩返し旅行”にするつもりだ。

２年ぶりのハワイでも主役は自身ではない。２年前は家族の希望でダイヤモンドヘッドに登頂。「全部の時間がいい時間だった」と回想した。「いろんなことができればいいかな」と、今回もどこにでも付き合う心構えを口にした。

ゆっくり過ごせる大切な５日間。「この機会が唯一のところ。いつもと違う時間になる」。慰労の思いを胸に、猛虎不動のファーストも家族ファーストで英気を養う。