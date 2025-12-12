『芸能人格付けチェック！』お正月SP、個人81連勝中のGACKT登場！田村淳ら豪華メンバー初参戦

2026年1月1日（木）、浜田雅功司会、『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が放送される。

今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者GACKTが参戦。

「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。

はたしてGACKTは、個人連勝記録を伸ばすことができるのか？ GACKTのチームメイトは、当日番組内で発表される。

そして、他のチームにも一流芸能人が大集結。

天童よしみ、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦。

また、1月スタートのドラマから『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の大地真央、『再会〜silent truth〜』の竹内涼真がチームに。そして『50分間の恋人』から伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣が登場。

過去に「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった上沼恵美子、郷ひろみ、伊野尾慧らはリベンジを誓う。

また、過去に一流芸能人となった郷ひろみ、倖田來未、大地真央は今回も一流をキープできるのか？

スタジオにどよめきが起きたのが、3つ目のチェック「弦楽八重奏」。

八重奏を奏でる8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本の編成）の総額は、なんと102億4千万円（※これまで一流楽器の番組最高額は2025年の79億5千万円）。一方で、不正解は総額1千万円だ。

竹内涼真は「総額102億円の音が聴けるんですよね。何か楽しくなってきちゃった」とポジティブ。今年デビュー15周年のKis-My-Ft2は「相当な差額じゃないですか、何か感じそう」と語る。

そんななか、GACKTが「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と話し、スタジオにはさらなる緊張が…。

そして今回、芸能人たちにとって最大の試練となるのが最終チェックの「しゃぶしゃぶ」。

A5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極める3択だが、正解以外の残り2つは豚肉とイノシシ肉。この「絶対ありえへん」のどちらを選んでもその瞬間に、どのランクの芸能人も一発で消えてしまう。

このチェックには、2024年秋の最終チェック「うな重」で浜田が作ったナマズ重を選んで消えた伊野尾慧、2022年正月の最終チェック「牛肉」で豚肉を選んで不正解だった郷ひろみらが参戦。

このほか、お正月恒例のワインチェックには、GACKTもおそらく飲んだことがない超貴重な高級ワインが登場。さらに、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務めるプロの交響楽団の演奏を見極めるチェック「オーケストラ」や、浜田が絶対アカンシェフとして登場するチェック「ミシュランシェフ」などが芸能人たちを苦しめる。

はたして、最後まで画面に映っていられるのはどのチームなのか？