Adoが、TVアニメ『ちびまる子ちゃん』のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を12月28日放送回より担当する。

（関連：Fujii Kaze、Vaundy、Ado、YOASOBI、back number、SUPER BEAVER……2026年、大規模公演で加速する音楽シーン）

B.B.クィーンズによる「おどるポンポコリン」は、同アニメとともに社会現象となるヒットを記録。その後はオープニング主題歌としてManaKana & 泉谷しげる、木村カエラ、E-girls、ゴルデンボンバーなど、多くのアーティストによってカバーされてきた。

2019年4月からは、ももいろクローバーZがカバーした同曲がオープニング主題歌として使用されてきたが、今回は6年8カ月ぶりに歌唱アーティストが変更され、Adoが担当することが決定した。アニメ化35周年という節目と新たなスタートを飾るべく、35周年目を締めくくる最後の放送回となる12月28日の放送より変更となる。

今回のカバーは、オリジナルの同曲が持つ遊び心を継承したヒャダインによるアレンジを、Adoが楽しむように歌っており、歴代のものとはまた異なる魅力を持った楽曲となっている。

さらに、Adoが歌う「おどるポンポコリン」は、12月29日0時より音源配信がスタート。また、楽曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメキャラクターとなったAdoが登場し、キャラクターたちと共演する。

Ado コメントQ：『ちびまる子ちゃん』のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」歌唱のオファーを受けた時の感想は？

私の大好きな『ちびまる子ちゃん』、しかも「おどるポンポコリン」を歌うことができて、本当に本当にうれしい気持ちです。私は幼い頃から『ちびまる子ちゃん』を見てきたので、大人になった今、こうして『ちびまる子ちゃん』の「おどるポンポコリン」を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです。

Q：「おどるポンポコリン」を歌唱するにあたって気を付けた点や、聞いてほしいポイントがあれば教えてください。

「おどるポンポコリン」を歌うにあたって、歌詞だったり、『ちびまる子ちゃん』という作品や、さくらももこさんの楽しげというか、まるちゃんのキャラクターの、まさにピーヒャラピーヒャラな感じを歌唱でそのまま表現できたら、もっと面白いんじゃないかなと思って、「おどるポンポコリン」のB.B.クィーンズさんをリスペクトし、誰かにとっては、懐かしいなと思いながら聴いていただけるような「おどるポンポコリン」になったんじゃないかなと思っています

Ｑ：アニメ『ちびまる子ちゃん』の印象は？

私は本当に『ちびまる子ちゃん』が大好きで、もう覚えている回なんていっぱいありますが、まるちゃんが一人で海外に行ってプサディーと友達になる回も好きですし、あとは、チーチキンの回も大好きですし、“おとし玉”を“おとーむ”って書いちゃう回や、花輪くんが自分の執事に“おとし玉”って書かせるなど、その流れも含めて好きですし…、本当に話せばきりがないほど…本当にいっぱい、いっぱい、大好きな回があります。こうして自分がアニメのオープニングを歌わせていただけてとってもうれしいです

Q：視聴者へのメッセージをお願いします。

『ちびまる子ちゃん』のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな「おどるポンポコリン」になっていたらうれしいなと思っております！

プロデューサー 竹枝義典（フジテレビアニメ制作部） コメント

『ちびまる子ちゃん』は、2026年1月にアニメ化から36年目を迎えます。そしてこの度、35周年目を締めくくる最後の放送回で“おどるポンポコリン”の歌唱アーティストがAdoさんにバトンタッチされます！Adoさんの高い表現力とパワフルな歌声による“おどるポンポコリン”を是非楽しみにお待ちいただければと思います。また、オープニング映像は“ビート”をコンセプトに、AdoさんのLiveステージを意識した映像になっています。明るく楽しくリズム感に乗れるオープニングになっていますので、是非ご期待下さい！

（文＝リアルサウンド編集部）