「スーパーだろうが、サブだと嬉しくない」直近６戦７発と絶好調の塩貝健人が“Ｗ杯メンバー入り”へ猛進！「オランダが来た時点で『俺の大会だな』と」【現地発】
今、オランダで売り出し中のストライカー、塩貝健人（NEC）が12月16日のKNVBカップ３回戦、AFC（３部）戦で２ゴールを叩き出し、チームを３対１の勝利に導いた。
今季９ゴール（リーグ７得点・カップ２得点／今回のAFC戦２得点を含む）の塩貝。特に11月に入ってからは「NECのスーパーサブ」として７ゴールの固め取り。先発するのはKNVBカップ１回戦、ラインブルフセ・ボーイズ（３部）戦以来、１か月半ぶりのことで、あのときは不発に終わり、81分でベンチに下げられ、ひどく落ち込んでいた。
AFC戦でも塩貝は無得点のまま終盤を迎えたが、82分にGKとの１対１を冷静に決めると、その３分後にはゴール前で巧みに味方のシュートコースを変えて、この日２ゴール目。１対１の均衡を破る勝ち越し弾と、ダメ押し弾を立て続けに奪った。
――ラインブルフセ・ボーイズ戦があったから、今日もなかなかゴールを奪えず焦りもあったのでは？
「『代えられるんじゃないか』と思って、ずっと（小川）航基くんのほうを見てました。１点取ったら（小川が）アップを止めました」
開始早々、相手DFに削られた足首には血が滲んでいた。
「マークした選手が、自分のことを削る気しかなかった。相手は（アマチュアだから）失うものがないじゃないですか。前の試合（ラインブルフセ・ボーイズ戦）では味方が（テクニックで煽って）怪我をした。ここで自分が怪我をしたら本当にもったいない。ぶっ潰したかったですけれど、ここは落ち着いて賢くプレーした。結局、２得点したので僕の勝ちです」
オランダに来てから１季半。公式戦で14ゴールを記録する塩貝だが、スタメンでゴールを奪ったのは、今回のAFC戦が初めてだった。
「毎試合『やってやろう』という気持ちがあるんです。途中出場だとそのエンジンが20分くらい続くんですが（先発だと続かない）。今日は落ち着いてリラックスしてやることができた。そうは言っても、今日の僕は得点以外に何かできたわけでもない。だけど得点が一番大事。そして監督もそれ以外のことを望んでないと思います。それでも身体のデカいDF相手にボールをキープして、自分の流れを掴めたらもっと良かった」
先週、NECの練習を取材すると、誰よりも遅くまでピッチに残り、練習に励む塩貝の姿があった。ディック・スフローダー監督は「健人は全体練習が終わってもピッチに残って練習し、テクニック、パス、シュート、ボールを呼び込む走りなど、どんどん向上しています」と目を細めた。AFC戦後、そのことを塩貝に尋ねてみた。
「アシスタントコーチがすごく面倒を見てくれるんです。ボールを受けて失わないところがすごく向上しました。ボールを呼び込むところも、そう。（ホットラインを形成する佐野）航大くんから今日もいいボールが来て、クロスにもしっかり合わせることができている。そういうことを去年からずっと継続しています。
（出場時間という点では）試合にあまり出てないぶん、全体練習後の時間が大事。みんなと同じ量をやっても差は埋まらない。そして全体練習と違って、居残り練習は“個人”にフォーカスできるじゃないですか。そこで段々と掴めてきたことがあると思います。自分にとって残って練習するのは効果的なことなので、継続してやってます」
2026年ワールドカップ、日本代表はその初戦を６月14日、ダラス（アメリカ）でオランダ代表を相手に戦う。
「抽選会を見ていて『オランダ、来い！』と思っていた。オランダが来た時点で『俺の大会だな』と思いました。オランダが来てすごく嬉しかったですね。すごい特別な意味がある」
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督はオランダメディア相手に「（上田）綺世はフィルジル・ファン・ダイク（DF/オランダ代表）のマークを受けてもゴールを決める力がある」と言った。
今季９ゴール（リーグ７得点・カップ２得点／今回のAFC戦２得点を含む）の塩貝。特に11月に入ってからは「NECのスーパーサブ」として７ゴールの固め取り。先発するのはKNVBカップ１回戦、ラインブルフセ・ボーイズ（３部）戦以来、１か月半ぶりのことで、あのときは不発に終わり、81分でベンチに下げられ、ひどく落ち込んでいた。
――ラインブルフセ・ボーイズ戦があったから、今日もなかなかゴールを奪えず焦りもあったのでは？
「『代えられるんじゃないか』と思って、ずっと（小川）航基くんのほうを見てました。１点取ったら（小川が）アップを止めました」
開始早々、相手DFに削られた足首には血が滲んでいた。
「マークした選手が、自分のことを削る気しかなかった。相手は（アマチュアだから）失うものがないじゃないですか。前の試合（ラインブルフセ・ボーイズ戦）では味方が（テクニックで煽って）怪我をした。ここで自分が怪我をしたら本当にもったいない。ぶっ潰したかったですけれど、ここは落ち着いて賢くプレーした。結局、２得点したので僕の勝ちです」
オランダに来てから１季半。公式戦で14ゴールを記録する塩貝だが、スタメンでゴールを奪ったのは、今回のAFC戦が初めてだった。
「毎試合『やってやろう』という気持ちがあるんです。途中出場だとそのエンジンが20分くらい続くんですが（先発だと続かない）。今日は落ち着いてリラックスしてやることができた。そうは言っても、今日の僕は得点以外に何かできたわけでもない。だけど得点が一番大事。そして監督もそれ以外のことを望んでないと思います。それでも身体のデカいDF相手にボールをキープして、自分の流れを掴めたらもっと良かった」
先週、NECの練習を取材すると、誰よりも遅くまでピッチに残り、練習に励む塩貝の姿があった。ディック・スフローダー監督は「健人は全体練習が終わってもピッチに残って練習し、テクニック、パス、シュート、ボールを呼び込む走りなど、どんどん向上しています」と目を細めた。AFC戦後、そのことを塩貝に尋ねてみた。
「アシスタントコーチがすごく面倒を見てくれるんです。ボールを受けて失わないところがすごく向上しました。ボールを呼び込むところも、そう。（ホットラインを形成する佐野）航大くんから今日もいいボールが来て、クロスにもしっかり合わせることができている。そういうことを去年からずっと継続しています。
（出場時間という点では）試合にあまり出てないぶん、全体練習後の時間が大事。みんなと同じ量をやっても差は埋まらない。そして全体練習と違って、居残り練習は“個人”にフォーカスできるじゃないですか。そこで段々と掴めてきたことがあると思います。自分にとって残って練習するのは効果的なことなので、継続してやってます」
2026年ワールドカップ、日本代表はその初戦を６月14日、ダラス（アメリカ）でオランダ代表を相手に戦う。
「抽選会を見ていて『オランダ、来い！』と思っていた。オランダが来た時点で『俺の大会だな』と思いました。オランダが来てすごく嬉しかったですね。すごい特別な意味がある」
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督はオランダメディア相手に「（上田）綺世はフィルジル・ファン・ダイク（DF/オランダ代表）のマークを受けてもゴールを決める力がある」と言った。