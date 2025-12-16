「日本人が大当たりだ！」「アジア最高のDF」27歳日本人、５か月無所属→オランダ強豪に電撃加入で韓国メディアは驚愕！「驚異的な復活」「意外にも…」
オランダの強豪アヤックスは12月16日、今年７月にアーセナルを退団以降、無所属になっていた冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと発表した。
膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わっていたため、チャンピオンズリーグで４度の優勝を誇る超名門との電撃契約に、韓国でも驚きが広がっているようだ。
『SPOTV NEWS』は「日本がワールドカップに向けて歓喜！『アジア最高のDF』と評されるCBがアヤックスに移籍。６か月の短期契約を結ぶ」と報じている。
「彼のアヤックス移籍は、日本代表にとって明るい兆しとなるだろう。日本は2026年北中米ワールドカップで、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組のグループBに入ることが決まった。オランダリーグでの経験を持つ選手が増えることは、チーム分析と準備に有利に働くだろう」
また、『Xports News』は「日本人は本当に悪かったのか。大ヒットだ！膝の怪我、怪我、怪我で14か月間欠場していたDF冨安が、オランダの名門クラブ、アヤックスに加入した」と伝えた。
「１年２か月の離脱を経て、日本人DFは驚異的な復活を遂げ、オランダの名門クラブへの加入を果たした。契約期間はわずか６か月だが、2026年北中米ワールドカップでベスト８以上を目指す日本代表にとって、ビッグニュースだ」
同メディアは、「無所属になって８年ぶりにJリーグに復帰するという見方は少なくなかったが、意外にもヨーロッパ屈指の名門アヤックスが彼の手を握った」と続けた。
コンディションさえ整えば、世界トップレベルのDFなのは言わずもがな。日本代表でにとっても、頼もしい男が欧州のサッカーシーンに帰ってきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
