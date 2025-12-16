横山裕『ヒロミの大晦日リホーム』で土俵づくり！「僕にできる事があれば！とお手伝いさせて頂きました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHTの横山裕が、12月31日に日本テレビで放送される『ヒロミの大晦日リホーム』に出演する。

■大晦日に5時間半にわたって生放送

ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく『ヒロミリホーム』が2025年の大晦日、生放送で史上最大規模リフォームに取り組みむ。

今回、ヒロミが解決するのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。現在10名の子どもたちが在籍しているというこのクラブ。台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できない、築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい、など実は問題が山積み。

そんな難題だらけの相撲部屋のリフォームも少しずつ進んでいた12月上旬、いよいよ子どもたちの練習場・土俵作りに着手。そこに、横山裕が助っ人としてやってくる。

今年の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横山は、本番前にヒロミに相談に乗ってもらっていたという（※ヒロミは23年のチャリティーランナー）。その恩返しをしたい！ という気持ちから、今回助っ人を買って出たのだ。

工事現場でアルバイト経験のある横山だが、土俵作りはもちろん初めて。大量の土を運び土俵の形に作り上げるのに悪戦苦闘。阿武松部屋の力士も参戦し少しずつ形になっていくのだが、はたして、子どもたちが喜ぶの土俵は完成するのか!? なお、この日は横山を含めて総勢27名のスペシャル助っ人が続々参戦する。こちらもお見逃しなく。

『ヒロミの大晦日リホーム』は、12月31日18時から23時30分まで5時間半にわたって生放送。

■番組情報

日本テレビ『ヒロミの大晦日リホーム』

12/31（水）18:00～23:30

出演者：ヒロミ 他

スペシャルゲスト：横山裕、阿武松部屋の力士の皆さん 他

