フジテレビは18日、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜後6・00）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」を、12月28日放送から歌い手・Adoが担当すると発表した。

2019年4月から同オープニングはももいろクローバーZが担当しており、6年8カ月ぶりの歌唱アーティスト変更となる。

また、曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメキャラクターとなったAdoが登場。まる子をはじめ、おなじみのキャラクターたちとの“共演”にも注目が集まる。

Adoは「私の大好きな『ちびまる子ちゃん』 、しかも「おどるポンポコリン」を歌うことができて、本当に本当にうれしい気持ちです。私は幼い頃から『ちびまる子ちゃん』を見てきたので、大人になった今、こうして『ちびまる子ちゃん』の「おどるポンポコリン」を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです」とコメント。

そして「「おどるポンポコリン」を歌うにあたって、歌詞だったり、『ちびまる子ちゃん』という作品や、さくらももこさんの楽しげというか、まるちゃんのキャラクターの、まさにピーヒャラピーヒャラな感じを歌唱でそのまま表現できたら、もっと面白いんじゃないかなと思って、「おどるポンポコリン」のB.B.クィーンズさんをリスペクトし、誰かにとっては、懐かしいなと思いながら聴いていただけるような「おどるポンポコリン」になったんじゃないかなと思っています」と明かした。

そして「『ちびまる子ちゃん』のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな「おどるポンポコリン」になっていたらうれしいなと思っております！」と呼びかけた。