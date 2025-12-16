阪神は16日（日本時間17日）、優勝旅行先の米ハワイ州ホノルル市に到着し、藤川球児監督（45）ら一行は五つ星ホテル「ハレクラニ」で祝賀会に出席した。今季の「胴上げバッテリー」だった岩崎優投手（34）と坂本誠志郎捕手（32）が対談し、来季もリーグ優勝の瞬間をグラウンドで迎えると宣言。23、25年に続く3度目の胴上げバッテリーが実現すれば、21世紀では単独最多となる。（構成＝八木 勇磨）

――2年ぶりのハワイ優勝旅行。前回とまた違った心境なのか。

岩崎 こんな感じだったなあと、思い出しました。（滞在中の）プランは、何も聞いていないですね。ゴルフはありますけど。

坂本 僕、ハワイは初めてなんですよ。

岩崎 そうなの？こんなことしたい、とかある？

坂本 いや、何もないです。何か決めてこようと思っていろいろ見てきたけど、何も決まらないままで。食事する店だけ、ここ行きたい、あそこ行きたい、っていう。聞いた話とかも含めて予定は立てたんですが、それ以外はほぼ、何も決めずに。決まらないです。決まります？

岩崎 うーん…。もう、オレは何も決めようともしないから。

坂本 僕もそんな感じです。決められへん。ハワイでは体を動かしますか？

岩崎 前回はしました。今回も一応（練習を）する準備はしてきました。肩回しておきたいな、ぐらいはあります。私は。

坂本 私はもう、今すぐにでも動きたい。普段から動いてる方だと思うので、動いていない方がしんどい。ジムはどこかな…。

――今年も胴上げバッテリーになった。

岩崎 ホッとしましたよ。たぶん表情とか出ていると思いますけど。終わったあ！って感じでした。23年もホッとはしましたよ。ホッとする、が一番最初（の感情）ですね。

坂本 23年は、ちょっとヒヤヒヤしましたか？最後。

岩崎 そうだね。

坂本 （23年は）やべ、やべ、やべ…。あ、やべやべやべ…と思いながら。でも（今年は）最後に三振を取りたい、ドン！みたいな感じのを狙っていましたけど、秋山さんとの対戦で“無理や”と思いました。優勝が決まった後も“そこで三振取りたかった、でもこれ取れない、無理だ…”みたいな冷静な会話をしたのを覚えています。

――来年も胴上げバッテリーになれば、21世紀単独最多の3回目。

岩崎 捕手はもちろん（意識は）あるでしょうけど、本音で言えば、自分は（投手は）誰でもいい。先発が全部投げてくれたっていいわけですから。でも9回を任されてスタートするわけですから、もし継投になった時、（抑えが）自分じゃなかったら、シーズン中に何かが起きて、自分がそのポジションじゃなくなったり、という場合もある。そうなれば、そもそも優勝というものが遠ざかってくる。しっかり役割を全うして、3度目、目指したいと思います！

坂本 僕は最初から出て、最後まで、ということを言い続けているので、意識はあります。でも、来年もザキさんが9回を投げる。今おっしゃった通り、その構想が崩れていくというのはチームにとって危ない。それが続いていけば、そういう形におのずとなる。

岩崎 三振で、と付けておきましょうか。それがいいんじゃないすか？（過去2回は二飛、中飛で）3回目は三振で、誠志郎が最後にボールを捕る！

坂本 それがいいですね！

――互いの凄いところは。

岩崎 もうずっと（試合に）出て、ずっと考えているので。まあ、当たり前かもしれないですけどね。捕手がしっかり考えてくれなかったら、投手はここまでの数字は出てないと思います。それを受けて、どうですか。

坂本 それを受けて！？（笑い）。ザキさんはずっと投げている。僕が入ってきたころ（16年）は先発で、途中から中継ぎ。ずっと見てきて、ずっと投げてるな、と。だけど、本当にいつもフラットだから、チームに与える安心感も凄い。感情の起伏を表に出さず、いつもマウンドに上がってボールを投げて帰る。一番難しいことをずっと淡々としている。

岩崎 （感情の抑制は）そんなに意識していないですけどね。そうなっていますね。

――坂本捕手と衝突したこともある？

岩崎 衝突は、私はないです。誰とも衝突しないので。話し合ったことも、あんまりないんじゃない？リリーフみんな、そうじゃない？ある時はあるか。先発の方が、じっくり話したりとか、あるんじゃないですかね。

坂本 抑え方に特段こだわりがあるわけでもないし、言わなくても、どのケース、どの状況で、どういうふうに投げるかも含めて、“どういう結果を持って帰るか”しか考えていない。そこをもう（岩崎が）分かって投げてくれているのは分かる。若い子にはそれをあえて教えてあげないといけないけど、（岩崎は）そんな必要もない。

――来年はチームをどう引っ張っていく。

岩崎 自分はいつも一緒なので。まず数字を出したいと思います、一番は。数字で引っ張って、そうしたら言動とかにも説得力が出てくると思う。それが今年は負けてますよ、他のブルペン（投手）に。またそこを一番いい数字を出せるようにして、引っ張っていきたいなと思いますね。誠志郎はキャプテンなの？“C”がつくってこと？Cマーク？

坂本 やることは変わらないですね。（前回の22年から）やることのレベルや内容が、もっともっと上がってないといけない。でも、みんないろいろ考えながらやっている。何かを始める、何かをやめる、節目節目のきっかけになれば。それぐらいの感覚ですね。