◇新日本プロレス・東京ドーム大会 ウルフ・アロン VS EVIL（2026年1月4日）

新日本プロレスの来年1月4日の東京ドーム大会でデビューする東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロン（29）と同大会で引退する棚橋弘至（49）が17日、都内の道場で公開スパーリングを行った。

2人がスパーリングするのは初めて。ウルフはデビュー戦でNEVER無差別級王者のEVILに挑戦するが、棚橋からアドバイスを受けながら、相手の必殺技「EVIL（変形大外刈り）」対策を入念に行った。

ウルフはEVILが必殺技に入る時に大きく足を振り上げることをポイントに「（足を）上げた瞬間が一番チャンスなんです」とバランスが悪くなることを指摘。“仮想EVIL”の若手が技を出した瞬間に逆にマットに叩きつける場面もあった。

棚橋から伝授されたEVIL封じを公開し「柔道選手だったらモーションは小さくいくんですけど“もらった！”感を出すじゃないですか。モーションがでかいんで、一瞬の隙を見ていきたい」と話した。

これを見た棚橋は「当日かなり期待できますね」と笑った。ウルフTシャツを初着用したウルフも「初めて棚さんと組ませてもらって、やっぱり技術力の高さを実感しました。今日の経験をしっかりと生かして、EVILを倒します」と意気込んだ。