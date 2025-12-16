お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が司会を務めるABCテレビ、テレビ朝日系の新春恒例特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が、2026年1月1日の午後5時から放送されることが決定した。

浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には“映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティ。

今回の『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。注目のGACKTのチームメイトは、当日番組内で発表される。

他のチームにも一流芸能人が大集結。天童よしみ、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦。また1月スタートのドラマから「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」の大地真央、「再会〜silenttruth〜」の竹内涼真がチームに。そして「50分間の恋人」から伊野尾慧（Hey!Say!JUMP）、木村多江、高橋光臣が登場する。

スタジオにどよめきが起きたのが、3つ目のチェック「弦楽八重奏」。八重奏を奏でる8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本の編成）の総額は、なんと102億4千万円（これまで一流楽器の番組最高額は2025年の79億5千万円）！そんな中、GACKTが「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と話し、スタジオにはさらなる緊張が…。

【ゲスト】

チーム GACKT、？？？？、？？？？

チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子

チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未

チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真

チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey!Say!JUMP）、木村多江、高橋光臣

チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣

チーム よしもと： 田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）

チーム FRUITS ZIPPER：鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな