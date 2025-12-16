阪神・石井がルーキーの熱い思いを受け止めた。15日の新入団発表会見で、育成ドラフト2位の山崎（関西・兵庫）から、対戦したい投手として名前を挙げられた右腕。その“挑戦状”を「うれしいことです」と歓迎し、対戦時のプランも明かした。

「今年覚えようと思っている変化球もあるので。初球、そんなんから入ったら面白いかなと」

150キロ台の直球にスライダー、フォーク、シンカーを駆使し、今季はプロ野球記録を更新する50試合連続無失点を達成。2年ぶりのリーグ制覇の原動力になった。どんな球種かは明かしていないが、今季終了後から習得へ着手し、さらなる進化を期している。来春キャンプ中の2月11日に予定されている紅白戦。調整のペースにもよるが、そこでの山崎との対戦時に「魔球X」を披露する可能性を示唆した。実現した際には、「キャンプ（打ち上げ）までに支配下（登録）をつかみたい」とアピールへ目をギラつかせながら打席に立つ、同じ独立リーグ出身の若武者の挑戦を、堂々と受けて立つ。

もちろん、肉体も進化させて来季に臨む。ハワイに到着後、今回が初参加となる優勝旅行に何を持ってきたかを問われると、「キャリーケースの半分（がトレーニング器具）ですね」と、パワーベルト、パワーグリップなどの器具の名前を挙げた。プロテインも現地で調達して摂取する考え。「ドーピングに引っかからないやつを選びたい」と冗談めかしつつ、自身の肉体強化を支える相棒を厳選することを誓った。

「子供が（まだ1歳と）ちっちゃいので。水族館か動物園には行きたい」。シーズンを支えてくれた家族へのサービスは欠かさず、かつ、己には厳しく鍛錬を課す。 （松本 航亮）

≪山崎から石井への“挑戦状”≫

15日に行われた新入団選手発表会見で、対戦したい投手を聞かれた山崎が「50試合連続無失点をしたボールを間近で見たい」と、チームメートになる石井を指名。同席していた藤川監督がその心意気を買い、「（来年）2月11日に対戦してもらおうと。楽しみだね」と紅白戦でのマッチアップにゴーサインを出した。