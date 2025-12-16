高市内閣にとって初の論戦の場となった臨時国会が閉幕した。

約２か月間の会期中、大きな混乱がなかったのは、与野党の対決法案が少なかったためでもあろう。

物価高対策を柱とした２０２５年度補正予算は、自民党と日本維新の会の与党と、国民民主党、公明党などが賛成して成立した。

このほか、被害者保護を強化する改正ストーカー規制法など計１６本の法案が、多くの野党の賛成を得て成立した。

与野党が協力して政策を前進させる手法は、多党化時代を象徴する国会の姿と言えよう。

一方、与党となった維新の強引さが目立つ場面もあった。

与党が提出した、衆院定数（４６５）の１割削減を目指す法案は、１年以内に与野党協議がまとまらなければ４５議席を自動的に削減する条項を盛り込んでいる。

維新はこの法案を審議入りさせようと、国民民主と公明が提出した政治資金規正法改正案に賛同する動きを見せた。両案とも衆院特別委員会の所管のため、定数法案の審議入りには規正法改正案を先に処理する必要があるからだ。

この改正案は企業・団体献金規制が柱で、自民は自由な政治活動を阻害する、と反対している。

連立のパートナーが反対している法案を、野党と協力して成立させようとするとは、与党としての自覚があるのか疑いたくなる。

維新は閣外協力にとどまっているため、自分たちの主張が生かされさえすれば良い、との思惑があるのではないか。両案とも結局、継続審議となった。

そもそも、衆院の定数は諸外国と比べても少なく、削減する必要性は乏しい。自らの改革姿勢をアピールするため、民主主義の根幹である選挙制度や定数を無造作に扱うなどもってのほかだ。

自民も、政権運営への協力欲しさに維新の言いなりになるようでは、責任政党とは言えまい。

臨時国会ではまた、野党の質疑のあり方に課題を残した。

立憲民主党の岡田克也氏は、台湾有事と、集団的自衛権を限定的に行使する存立危機事態の関係について、歴代政権の見解を繰り返す高市首相の答弁を不満とし、具体例を挙げて質問を重ねた。

首相がこれに、存立危機事態になり得る、との見解を示したことから、日中関係は悪化した。

野党が政府を追及するのは当然だとしても、何度も答弁を求めながら、従来の答弁を踏み越えたと批判するのは辻褄（つじつま）が合わない。