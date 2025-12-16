山火事が相次いで発生している。

出火原因は一般に、たき火などの人為的な要因が多く、ひとたび起きると鎮火に時間がかかる。まずは出火を防ぐ対策の強化が欠かせない。

今月に入り、群馬県富岡市の妙義山で火災が発生し、神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山でも山火事が起きた。両県は、自衛隊に災害派遣を要請した。

岩手県大船渡市では２月、平成以降で国内最大の３３７０ヘクタールを焼く山林火災が起きた。鎮火まで４０日以上を要し、住宅など２２６棟が焼けた。３月には岡山市と愛媛県今治市でも大規模な山火事が相次いで発生している。

大船渡の火災を受け、来年１月以降、乾燥や強風など火災が起きやすい気象条件に関し、市町村が条例に基づき林野火災の注意報や警報を発令できるようになる。

山中などでのたき火や喫煙が制限され、警報が出た場合は罰則もある。各市町村は積極的に活用し、出火防止に努めてほしい。山に入る前に、発令の有無を確認しておくことも大切だ。

山火事は延焼のスピードが速く、強風にあおられて離れた場所にも飛び火する。過疎地など消防の体制が不十分な地域も少なくない。広域的な連携で初期消火に全力を挙げることが重要だ。

自衛隊の大型ヘリによる空中消火は、地上での消火活動に比べ、散水量が多い。各都道府県は災害時に備え、日頃から自衛隊との情報共有を進めてもらいたい。

今年１〜６月に発生した山林火災は６９２件に上る。出火原因は「たき火」が３３・５％で、野焼きなどの「火入れ」が１８・９％、「放火の疑い」が６・４％、「たばこ」が３・６％などと、人為的な原因が大半を占めている。

例年、空気が乾燥して強風が吹く２〜４月の発生が多い。この時期は野焼きが行われるほか、山菜採りやハイキングなどで入山者が増加する傾向にあるためだ。

山に入る場合、枯れ草がある所ではたき火をしない、火を使った後は完全に消火する、といった基本を徹底する必要がある。

世界的に頻発する山火事は、温暖化による極度の乾燥が影響しているとされる。日本は国土の７割近くが森林だ。人口減や高齢化による林業の衰退で、荒れた山林が増えていることも被害の拡大につながっているのではないか。

山火事は、いつどこで起きてもおかしくない。ささいな火の不始末が大きな被害につながることを肝に銘じてほしい。