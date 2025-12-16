テレビ朝日系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（26年1月1日午後5時）の放送が決まったことを、番組を制作するABCテレビが17日、発表した。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受ける人気番組で、司会はダウンタウンの浜田雅功、アシスタントはヒロド歩美が務める。個人で81連勝中のミュージシャンGACKTも出演する。GACKTとチームを組むメンバーは番組内で発表される。正月恒例のワインチェックにはGACKTも飲んだことがないほどの超貴重な高級ワインが登場するという。

ほか、天童よしみ、上沼恵美子、郷ひろみ、倖田來未、Kis−My−Ft2、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERに加え、新ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」から大地真央、「再会〜silent truth〜」から竹内涼真が、さらに「50分間の恋人」からHey！Say！JUMPの伊野尾慧、木村多江、高橋光臣が参戦する。

チェックされるのは、ワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの計6ジャンル。オーケストラジャンルでは、音楽家久石譲さんが音楽監督を務める交響楽団の演奏を見極める。浜田は絶対アカンシェフとして登場するミシュランシェフチェックも見どころ。24年秋に放送された「うな重」チェックでは、伊野尾が浜田が作った「ナマズ重」を選んでしまった。