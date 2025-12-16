新日本プロレスの来年１月４日の東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（４９）と、同大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が１７日、東京都世田谷区の道場で公開スパーリングを行った。互いが現役中では最初で最後の手合わせが実現し、ロックアップからの腕の取り合いなど基本的な攻防で汗を流した。棚橋は五輪王者の怪力を体感し「力強え！」と、うなり声。「組んだ瞬間、この人には勝てんな、というのが（ウルフに）ある。技を掛ける瞬発力は本物」と大型新人に太鼓判を押した。

ウルフも「棚橋さんと初めて組んで技術力の高さを実感した。（棚橋と）試合したい気持ちはあったが、こういう機会は貴重な経験」と感服。極悪レスラーＥＶＩＬとのデビュー戦を控えているが、棚橋からサミング（目つぶし）への対処法を伝授され、相手の必殺技ＥＶＩＬ（変形大外刈り）対策にも取り組んだ。

東京ドーム大会は既にチケットが完売するなど注目が高まっている。棚橋は引退試合でオカダ・カズチカ（３８）と対戦するが、「まだまだできるって思われて、後ろ髪に引かれながら辞めたい」と有終の美に決意を込めた。