オバマ元大統領夫妻、友人のロブ・ライナー監督夫妻が“死亡した日”に会う予定だった
バラク・オバマ元大統領夫妻は、映画監督のロブ・ライナー（78歳）と妻ミシェル・シンガー・ライナー（68歳）が死亡した日に、夫妻と会う予定だったという。
12月14日、ライナー夫妻は米ロサンゼルスの自宅で遺体で発見された。
ミシェル氏は「ジミー・キンメル・ライブ！」出演時に、「私たちは彼らと長年の友人で、その夜に会う予定だったんです」と語り、衝撃と深い悲しみを示した。
バラク氏もXに追悼文を投稿し、「ミシェルと私はロブとミシェルの悲劇的な死に心を痛めています。彼の映画やテレビ作品は私たちに最も大切な物語を与えてくれました。根底には人間の善良さへの信念があり、それを生涯行動に移しておられました。二人は目的に満ちた人生を送り、多くの人々にその価値観とインスピレーションを残しました」と記した。
事件は「殺人」として捜査されており、夫妻の息子ニック・ライナー（32歳）が両親殺害容疑で正式に起訴される見通しとなっている。
12月14日、ライナー夫妻は米ロサンゼルスの自宅で遺体で発見された。
ミシェル氏は「ジミー・キンメル・ライブ！」出演時に、「私たちは彼らと長年の友人で、その夜に会う予定だったんです」と語り、衝撃と深い悲しみを示した。
事件は「殺人」として捜査されており、夫妻の息子ニック・ライナー（32歳）が両親殺害容疑で正式に起訴される見通しとなっている。