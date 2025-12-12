二刀流で躍動したNLCS第4戦のホームランボール

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズンに放った歴史的なホームランボールが、オークションに出品されることになった。記念球をキャッチし、今回出品者となったファンの想いを、米メディアが伝えている。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」は「ドジャースファン、200万ドル（約3億1000万円）のオファーを拒否して歴史的なショウヘイ・オオタニのボールをオークションに出品へ」という見出しで記事を掲載した。

そのボールとは、投打二刀流として出場した大谷が投げては6回無失点10奪三振、打っては3本塁打と躍動したブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で放った3発目のホームランボール。キャッチしたデビッド・フローレス氏は、試合後に200万ドル（約3億1000万円）の買い取りオファーを断り、オークションに出品すると明言していた。

記事によると「フローレス氏は月曜日、ニューヨーク・ポスト紙に対し、今月初めに大胆な決断を下したと語った。ケン・ゴールディン氏（オークション業者）との間で合意に達し、ボールを直接売却するのではなく、12月23日から始まるゴールディン・オークションに出品することにした」と、その詳細を明らかにしている。

フローレス氏が取材で明かした驚きの秘話

取材に対しフローレス氏は、「俺は寝ていたんだ。試合中に昼寝をしてて、寝てたんだよ。観客の歓声が聞こえたから顔を上げたら、ボールがまっすぐこっちに来ていた。自分も野球をやってるから、こっちに来るって分かったんだ」と、捕球時の驚きの秘話を語っている。

試合後、フローレス氏の元にはボールを買いたいと申し出た人が多数いたというが、「正しい選択をしたかを確認するために」決断を先延ばしにしたという。一方で、大谷の母国である日本からオファーを持ちかけてくれることを期待していたそうだ。

「これは日本のものだと思った。これはショウヘイのものだ。日本のものだ。だからそれを待っていたんだ」

その結果、先延ばしになっていたオークションだったが、ゴールディン社は来週から入札を開始。年末年始を通じて1月中旬頃までオファーを受け付けるという。

記事では、「オークションの専門家は、このボールが少なくとも7ケタ（100万ドル以上＝1億5000万円以上）の価値があると認めている」としつつも、「昨年オークションでショウヘイ・オオタニの50号ホームランボールが自身の新記録となる440万ドル（約6億6320万円＝当時、手数料込み）で落札された額に届くかどうかは確信が持てない」と語っている。



