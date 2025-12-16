フジテレビは１８日、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜・後６時）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」を、２８日の放送から歌い手のＡｄｏが担当することを発表した。現在のももいろクローバーＺから６年８か月ぶりとなる歌手変更。ＯＰではアニメキャラクターとなったＡｄｏが登場し、ライブステージを意識した映像になるという。

Ｂ．Ｂ．クィーンズが歌ったオリジナル曲は、「ちびまる子ちゃん」とともに社会現象となるヒットを記録。その後はオープニング主題歌としてＭａｎａＫａｎａ＆泉谷しげる、木村カエラ、Ｅ−ｇｉｒｌｓ、ゴールデンボンバーなど、多くのアーティストによってカバーされてきた。２０１９年４月からは、ももいろクローバーＺがカバーした同曲がオープニング主題歌として使用されてきたが、６年８か月ぶりに歌唱アーティストを変更し、Ａｄｏに決定した。

パワフルで圧倒的な歌唱力と幅広い表現力を兼ね備えたＡｄｏ。「おどるポンポコリン」が持つ遊び心を継承し、ヒャダインによるアレンジを楽しむかのように歌っているという。Ａｄｏが歌う「おどるポンポコリン」は、２８日午前０時から各配信サイトで音源配信がスタートする。また曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメキャラクターとなったＡｄｏが登場。まる子をはじめとしてたおなじみのキャラクターと共演するという。

Ａｄｏはオファーを受けた時の感想について「私の大好きな『ちびまる子ちゃん』 、しかも『おどるポンポコリン』を歌うことができて、本当に本当にうれしい気持ちです。私は幼い頃から『ちびまる子ちゃん』を見てきたので、大人になった今、こうして『ちびまる子ちゃん』の『おどるポンポコリン』を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです」と感激のコメント。

また歌唱にあたって気を付けた点や、聞いてほしいポイントについては「歌詞だったり、『ちびまる子ちゃん』という作品や、さくらももこさんの楽しげというか、まるちゃんのキャラクターの、まさにピーヒャラピーヒャラな感じを歌唱でそのまま表現できたら」と語り、「Ｂ．Ｂ．クィーンズさんをリスペクトし、誰かにとっては、懐かしいなと思いながら聴いていただけるような『おどるポンポコリン』になったんじゃないかなと思っています」と胸を張った。そして「『ちびまる子ちゃん』のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな『おどるポンポコリン』になっていたらうれしいなと思っております！」とコメントを寄せた。

同局アニメ制作部の竹枝義典プロデューサーは「Ａｄｏさんの高い表現力とパワフルな歌声による“おどるポンポコリン”を是非楽しみにお待ちいただければと思います」とコメントし、「また、オープニング映像は“ビート”をコンセプトに、ＡｄｏさんのＬｉｖｅステージを意識した映像になっています。明るく楽しくリズム感に乗れるオープニングになっていますので、是非ご期待下さい！」と呼びかけた。