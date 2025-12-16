◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、王座統一に成功した。世界５階級を制覇したＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２―１の判定で下した。盛り返し、後半にポイントを重ねてレジェンドを撃破。試合後、ＷＢＣ同級王者・井上拓真（２９）＝大橋＝との統一戦、元４階級制覇王者・井岡一翔（３６）＝志成＝との対戦を熱望した。

＊ ＊ ＊ ＊

「ホンモノをぶっ倒した極上のバッタモン、堤聖也です」。レジェンドを超えた王者は、リング上で叫んだ。「負ければ終わり。勝てば次につながる」と覚悟を決めて上がったリングで、未来を切り開いた。

５階級制覇王者とバチバチに打ち合った。４回、ドネアの右ストレートで鼻の頭をカット。追撃の右アッパーで一瞬膝が折れたが、心は折れなかった。空を切ったドネアの必殺・左フックが、恐怖を運ぶ。それでも前へと足を運び、意を決した連打をたたきつけた。「負けの流れが出来上がっていた。でも僕、負けの流れの試合を経験してきたから『頑張れ、オレ』って言い聞かせながら頑張った」。無尽蔵のスタミナと気力で、勝利をつかみ取った。試合後は腫れ上がった鼻で会見に臨み「折れてますよね。人間の正しい鼻をしてないので。５、６ラウンドのどこかで折れたなぁと思った」と苦笑した。

昨年１０月、高校時代から背中を追い続けてきた当時のＷＢＡ王者・井上拓真に判定勝ちし、王座を獲得した。今年２月の初防衛戦では、高校時代からの盟友・比嘉大吾（志成）とダウンの応酬の激闘の末にドロー防衛を果たした。試合後「２、３年前からずっと痛かった」という両目を手術。８月上旬から約１か月、単身武者修行のためメキシコ・グアダラハラへ向かった。バイクに乗った２人組にスマホを強奪され、朝８時集合と言われてジムに行くと２時間待ちぼうけを食らわされた。それでも「知らない環境で、全部が刺激だった」とかけがえのない財産を得た。

目標とするのは「４団体統一」でのバンタム級完全制覇だ。「他団体との統一戦をやっていきたい」とＷＢＣ王者となった拓真との再戦＆統一戦に意欲。さらに「レジェンドがバンタムに上げてきた。統一戦が決まらなければぜひ挑戦を受けたい。統一戦を差し置くぐらいワクワクする存在」と、大みそかにＷＢＡ挑戦者決定戦に臨む井岡との対戦も切望した。２４日には、３０歳の誕生日を迎える。「積み重ねた自分を信じて、自分の心に持つピストルを信じて、もっともっと強いボクサーでありたい」。ヴィンテージ（年代物）を愛するアメカジ王者の、新たな挑戦が始まる。（勝田 成紀）

◆堤 聖也（つつみ・せいや）１９９５年１２月２４日、熊本市生まれ。２９歳。中２でボクシングを始め、九州学院ではインターハイや高校選抜など最高成績は３位。平成国際大を経て、２０１８年３月にプロデビュー。１９年にワタナベジムから角海老宝石ジムに移籍。２２年６月に日本バンタム級王座を獲得し、４度の防衛に成功。２４年１０月、井上拓真（大橋）に判定勝ちしてＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得。身長１６６センチのスイッチヒッター。