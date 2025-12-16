正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「―２０２６お正月スペシャル」（１月１日、後５時）の放送が決定し、個人８１連勝中の歌手のＧＡＣＫＴ（５２）が出演することが１７日、分かった。

番組の顔とも言えるのが、２００９年からほぼ毎年出演し、個人戦無敗の８１連勝を誇るＧＡＣＫＴ。昨年も、１００万円と５０００円のワインの目利きで銘柄まで言い当てるなど“格の違い”を見せつけたが、今年は「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などの格付けに挑戦し、絶対王者が連勝記録を伸ばすことができるのか、注目が集まる。

今年の目玉は「弦楽八重奏」の企画だ。登場する８本の楽器（バイオリン４本、ビオラ２本、チェロ２本編成）の総額は、番組史上最高額（２５年の７９億５０００万円）を大幅に上回る１０２億４０００万円。これに対し、不正解のターンでは総額１０００万円の楽器を演奏者らが奏でる。

楽器の金額に“雲泥の差”があるだけに、ＧＡＣＫＴは「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と、企画に挑むＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２や倖田來未（４３）らを“挑発”。キスマイのメンバーは「相当な差額じゃないですか、何か感じそう」と聴き分け成功に期待をのぞかせるが、新年早々、芸能人としてのプライドをかけた対決が見られそうだ。

同番組はダウンタウン・浜田雅功（６２）がＭＣを務める人気番組。今年は平均世帯視聴率が２１．２％を記録した（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。毎回、一流芸能人がチームを組み、味覚や音感などに関する６つのジャンルで一流品を見極める“格付けチェック”に挑む。間違える度に「一流→普通→二流→三流→そっくりさん→映す価値なし（画面から消滅）」とランクダウンしていく。

○…同番組にはＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが初出演。過去に不正解を連発し「映す価値なし」となる屈辱を味わった上沼恵美子（７０）、郷ひろみ（７０）、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）らも参戦する。最難関企画とされる「しゃぶしゃぶ」は、目隠しした状態でＡ５ランクの米沢牛と豚肉、イノシシ肉の食べ比べ。２４年秋にうな重ではなく、浜田が作ったナマズ重を選び、不正解となった伊野尾らがリベンジに挑む。

