【ホノルル（米ハワイ州）１６日（日本時間１７日）＝直川 響】阪神・藤川球児監督（４５）が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先の米ハワイで強固なタイガースファミリー形成を呼びかけた。初日に祝賀会が開かれあいさつ。開口一番「アロハ〜！」と切り出し、場を盛り上げた後は「みなさんのご家族、現場で働くスタッフの方々が苦しく大変な思いをしてきたから、本日を迎えられました」と感謝した。

前回２３年の３４５人を超える、約３８０人が参加する約１週間のバカンス。「選手たち、それからスタッフの皆さん、立場は関係なく、みんながタイガースファミリー」と強調。自身が現役だった０５年の優勝旅行時に４歳だった長男、２歳だった長女は２０歳を超え「タイガースのご縁は長く続く。家族の皆さんは１日でも長くお力添えを選手にいただけるとありがたい」と求めた。粟井球団社長も「多分、ここにいるみんなは家庭での役割を果たしていない。キャリアワーストの結果を出しているんじゃないか。でもご家族の皆さま、来年もよろしくお願いします」と呼びかけた。

〇…岩崎、坂本が優勝旅行先の米ハワイで取材対応し、２年連続３度目の「胴上げバッテリー」を誓った。今季、２３年以来、２年ぶりのリーグ制覇の瞬間にマウンドで抱き合った２人。岩崎が「３度目を目指したいと思います。（過去２度はできなかった）三振で」と意欲を示せば、坂本も「意識はある」と呼応した。藤川監督は坂本を新主将、岩崎を変わらず守護神に指名。ともに重責を全うし、マウンドで連覇の喜びを分かち合う。