Ado、『ちびまる子ちゃん』OP主題歌を新たに担当 「おどるポンポコリン」歌唱アーティスト変更は6年8ヶ月ぶり
歌手のAdoが、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜 午後6：00）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を新たに担当することが発表された、歌唱アーティストが変更されるのは6年8ヶ月ぶりで、アニメ化35周年という節目の締めくくりに、28日の放送から変更となる。
【画像】「おどるポンポコリン」の歌唱アーティストを新たに務めるAdo
『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこさん（2018年死去）による人気漫画が原作で、小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれる。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている。
B.B.クィーンズが歌ったオリジナルの「おどるポンポコリン」は、『ちびまる子ちゃん』とともに社会現象となるヒットを記録、その後はオープニング主題歌としてManaKana＆泉谷しげる、木村カエラ、E-girls、ゴールデンボンバーなど多くのアーティストによってカバーされてきた。
オリジナル曲が持つ遊び心を継承したヒャダインによるアレンジを楽しむかのように歌っている今回のカバーは、歴代のものとはひと味違う仕上がりとなっており、Adoの新境地と言える。
本楽曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメ化されたAdoが登場。まる子をはじめ、おなじみのキャラクターたちとの共演も見どころとなる。
なお、Adoが歌う「おどるポンポコリン」は、29日午前0時より各配信サイトにて音源が配信される。
■Adoコメント
私の大好きな ちびまる子ちゃん」、しかも「おどるポンポコリン」を歌うことができて、本当に本当にうれしい気持ちです。私は幼い頃から「ちびまる子ちゃん」を見てきたので、大人になった今、こうして「ちびまる子ちゃん」の「おどるポンポコリン」を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです。
おどるポンポコリンを歌うにあたって、歌詞だったり、「ちびまる子ちゃん」という作品や、さくらももこさんの楽しげというか、まるちゃんのキャラクターの、まさにピーヒャラピーヒャラな感じを歌唱でそのまま表現できたらもっと面白いんじゃないかなと思って、「おどるポンポコリン」のB.B.クィーンズさんをリスペクトし、誰かにとっては、懐かしいなと思いながら聴いていただけるような、「おどるポンポコリン」になったんじゃないかなと思っています。
私は本当に「ちびまる子ちゃん」が大好きで、もう覚えてる回なんていっぱいありますが、まるちゃんが1人で海外に行ってプサディーと友達になる回も好きですし、あとは、チーチキンの回も大好きですし、「おとし玉」を「おとーむ」って書いちゃう回や、はなわくんが、自分の執事に、「おとし玉」って書かせるなど、その流れも含めて好きですし…、本当に話せばきりがないほど…本当にいっぱいいっぱい、大好きな回があります。こうして自分がアニメのオープニングを歌わせていただけてとってもうれしいです。
「ちびまる子ちゃん」のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな「おどるポンポコリン」になっていたらうれしいなと思っております！
