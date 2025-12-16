SUPER EIGHT横山裕、ヒロミの相撲部屋リフォームに“助っ人”参戦「僕にできることがあれば！」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、12月31日放送の日本テレビ『ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日SP〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜』（後6：00〜後11：30）に出演することが18日、発表された。
【番組カット】横山裕が宙に…！お相撲さんに持ち上げられた横山裕
同番組では、ヒロミがDIYのテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、さまざまな悩みを解決していく。2025年大みそかに放送される今回は、前代未聞の超大規模リフォームに取り組む。
ヒロミは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブを訪ねた。現在10人の子どもたちが在籍しているが、問題が山積み。台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できない。築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたいという。
難題だらけの相撲部屋のリフォームも少しずつ進んでいた12月上旬、子どもたちの練習場・土俵作りに着手。そこに、横山が助っ人として参戦した。今年の『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横山は、2023年に同じくチャリティーランナーを務めたヒロミに本番前、相談に乗ってもらっていた。その恩返しをしたいという気持ちから、今回助っ人を買って出た。
工事現場でアルバイト経験のある横山だが、土俵作りはもちろん初めて。大量の土を運び土俵の形に作り上げるのに悪戦苦闘する。阿武松部屋の力士も参戦し少しずつ形になっていく。
果たして、子どもたちが喜ぶ土俵は完成するのか。その模様は大晦日の生放送でお披露目される。さらに、総勢27人の助っ人が続々参戦する。
【コメント】
■横山裕
ヒロミさんには、もう本当に子どもの頃からお世話になっていて、2025年の24時間テレビのマラソンでも応援メッセージとかもいただいたので、今回ヒロミさんが大変なことやっているって聞いて、僕にできることがあれば！とお手伝いさせていただきました。
現場仕事って、久々やったんですけど、なんか気持ち良かったです！なんか、いい〜汗かいたし、めっちゃ夜ぐっすり眠れたし、ホンマに「生きてるってこういうことやな」と思いましたね。また、こういう機会があれば、行きたいなぁと思いました。
純粋になんかヒロミさんがホンマに親方に見えて、懐かしかったです。ああいう親方が居て、怒られへんように動こうとするのが楽しかったんですよね。作った土俵で未来のスーパースターが現れるかもしれへんと思ったら、俺も参加しました！って、むちゃくちゃ自慢したいなぁと思うし、あの土俵で子どもたちには強くなってほしいなって思います！
