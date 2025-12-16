正月恒例『格付けチェック！』 81連勝中のGACKT、チームメイトは当日発表 天童よしみ＆二階堂高嗣＆田村淳＆バッテリィズ＆FRUITS ZIPPERが初参戦【一覧】
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が、来年1月1日に放送される（後5：00〜9：00）。
【番組カット】個人連勝記録の行方は…？ワインを香りを確かめるGACKT
浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか。GACKTのチームメイトは、当日番組内で発表する。
ほかのチームにも一流芸能人が大集結。天童よしみ、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERが初参戦。また1月スタートのドラマから『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の大地真央、『再会〜silent truth〜』の竹内涼真がチームに。そして『50分間の恋人』から伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣が登場する。過去に「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった上沼恵美子、郷ひろみ、伊野尾らはリベンジを誓う。また過去に一流芸能人となった郷、倖田來未、大地は今回も一流をキープできるのか。
スタジオにどよめきが起きたのが、3つ目のチェック「弦楽八重奏」。八重奏を奏でる8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本の編成）の総額は、なんと102億4000万円（これまで一流楽器の番組最高額は2025年の79億5000万円）。一方で不正解は総額1000万円。竹内は「総額102億円の音が聴けるんですよね。何か楽しくなってきちゃった」とポジティブ。今年デビュー15周年のKis-My-Ft2 は「相当な差額じゃないですか、何か感じそう」と語る。そんな中、GACKT が「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と話し、スタジオにはさらなる緊張が走る。
そして今回、芸能人たちにとって最大の試練となるのが最終チェックの「しゃぶしゃぶ」。A5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極める3択だが、正解以外の残り2つはなんと豚肉とイノシシ肉。この「絶対ありえへん」のどちらを選んでもその瞬間に、どのランクの芸能人も一発で消えてしまう。このチェックには、24年秋の最終チェック「うな重」で浜田が作ったナマズ重を選んで消えた伊野尾、22年正月の最終チェック「牛肉」で豚肉を選んで不正解だった郷らが参戦。
このほか、お正月恒例のワインチェックにはGACKTもおそらく飲んだことがない超貴重な高級ワインが登場。さらに日本を代表する音楽家・久石譲氏が音楽監督を務めるプロの交響楽団の演奏を見極めるチェック「オーケストラ」や、浜田が絶対アカンシェフとして登場するチェック「ミシュランシェフ」などが芸能人たちを苦しめる。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム？？？？：GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
