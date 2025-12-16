元モーニング娘。の飯窪春菜（31）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。思わぬメンバーカラーだったため、まさかの事態が起こったことを明かした。

「運悪かったなってこと何かある？」と聞かれた飯窪は「モーニング娘。に加入した時に、アイドルのメンバーカラー、何色が担当されるんだろうと思って。みんなピンクとかだしワクワクしていたら、茶色だったんです」と語った。

飯窪は「茶色って今までもいなくって。オシャレな衣装には仕上がっているんですけど、ほかのメンバーのピンクとかうらやましいなって」と言うと、共演者からも「人数的にまだまだバリエーションありますよ」の声が上がり「そうなんですよ」とうなずいた。

さらに「しかも、茶色のペンライトっていうのが作れないらしくって、コンサートで私だけペンライトが見えない状態で」と言いながらも「でもファンの方は一生懸命試行錯誤してくれて、客席よ〜く見ると、ふ菓子とか」と明かした。

共演者から「光らない！」という声が上がる中「一生懸命振ってくれて。光らないけど凄い愛は感じました」と感謝していた。