ホラン千秋、4月にニュース番組卒業後「すっごくいいスケジュールだった」でも夏から…

タレントのホラン千秋（37歳）が、12月16日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。4月にニュース番組を卒業して、夏までは「すっごくいいスケジュールだった」と語った。



「休み方改革」というテーマで、ゲストのホラン千秋が夕方のニュース番組を卒業して、4月から週の半分が休みとなり、好きなことをしたり仕事をしたりして「すっごくいいスケジュールだったんですよ」と話す。



ただ、ホランによると「夏からYouTubeを始めたんですね。編集も撮影も全部自分でやってるので、現場がない日は毎日家でずっと編集してるんですよ。だから周りからすると、編集は仕事なので『毎日仕事じゃん』って言われてる」と語った。