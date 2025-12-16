福山雅治「僕も人間的に厚かましくなったので」宮沢りえに話し掛けられるように
歌手・俳優の福山雅治（56歳）が、12月16日に放送された宣伝番組「ラストマン映画公開記念 FIRST LOVE TALK SHOW」（TBS系）に出演。初共演となった宮沢りえについて「僕も人間的に厚かましくなったので話し掛けられるようになった」と語った。
「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演する福山雅治、大泉洋、宮沢りえがトークを行い、福山と宮沢は初共演であるという話となる。
宮沢はテレビシリーズがあって、他の出演者が既に関係性が構築されている中に入っていくことは大変そうだと思っていたが、福山と大泉が終始話し掛けてくれたので、「空気作りに救われましたし、愛だなあ、と感じました」と話す。
福山にとって宮沢は若い頃からずっと憧れていた人物で「56歳になりましたから、僕も人間的に厚かましくなったので話し掛けられるようになった。これ、若い時に会ったら話せてなかったと思う。だから今で良かった」と語った。
