福山雅治、大泉洋の“尻”は「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の馬」のようだった

歌手・俳優の福山雅治（56歳）が、12月16日に放送された宣伝番組「ラストマン映画公開記念 FIRST LOVE TALK SHOW」（TBS系）に出演。映画の中で大泉洋が見せる“尻”に「まさに日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の馬」のようだったと語った。



「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演する福山雅治、大泉洋、宮沢りえがトークを行い、銃撃戦のシーンで映像に映る大泉の尻について、宮沢が「いいお尻。パンッとしたお尻」「日本で3本の尻に入る」と褒めていたという話題が出る。



福山も「臀部に意思を感じますね」「まさに日曜劇場、『ザ・ロイヤルファミリー』の馬です。あの競走馬のような。ロイヤルホープですよ！」と語った。