元バレエダンサーで女優の草刈民代（60）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。足にヒビが入りながらも2週間後の公演に出演したことを明かした。

草刈は「ケガはしょっちゅうありましたけど、毎年ロシアのバレエ団の日本公演にも参加していたので、毎年毎年、『白鳥の湖』を踊っていたんですね」と説明。

ある時、「稽古している間にピリっと痛いなと思って。数日たって、どんどん痛くなるなと思ったら、朝起きたらこんなに足が腫れてて。お医者さん行って、レントゲンとったらヒビが入ってたんです」と明かした。

そのため「まだ公演はあったんだけど、1回はキャンセル」した。医師は2週間後の公演には出られると言ったが、10日間は絶対に足を使わないようにと指示。そのため草刈は「きちんと稽古できないまま本番になっちゃったんです」と語った。

本番で「2幕が踊れて、3幕は跳んだり舞ったりする見せ場なんですけど、それ終わったら、膝が抜けて歩けなくなっちゃって」と言い、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也から「でもやり切ったんですか？」と聞かれ「やったんですよ」と答えていた。