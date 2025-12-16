ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は初日、2日目のトライアル1stを経て、3日目から始まる2ndに関浩哉、山口剛、峰竜太、西山貴浩、上條暢嵩、佐藤翼が進出。満を持して登場する賞金ランク上位6人と激突する。12Rは賞金トップの茅原悠紀が豪快に決着だ。

賞金ランクトップの茅原が満を持して登場する。自ら勝ち得た1号艇のチャンスを生かすのみ。スタート踏み込んで他艇の追随を許さない。タイトル奪還へ幸先良く滑り出す。

桐生も入念に調整を施し、乗り心地の安定感を求める。旋回鋭く茅原の内懐へハンドルをねじ込みたいところだ。グランプリ初登場の末永は伸び型のまま勝負を挑むか。スリットを勢いよく通過して全速旋回。メンタルの強さを見せるか。峰は5コースから捲り差し。エンジンは威張れる状態ではないが、超絶テクニックをフル回転。展開をこじ開けたい。

＜1＞茅原悠紀 住之江は久しぶりだし、試せることは試しています。仕上がりは良好だと思います。

＜2＞桐生順平 ペラで良くなったのかは分からないけど、上積みできたと思います。まだ安心感はないです。

＜3＞末永和也 シャフトを下げて正解。足は2人（茅原、桐生）と一緒だけど、直線の体感が良くなって、グリップもしていました。

＜4＞山口剛 ピット離れが2走とも良くないから、また考えます。毎日課題が出るエンジンですね。まだ気になるところもあります。

＜5＞峰竜太 抜かれてしまったけど、ペラ調整がど真ん中にハマって、明らかに良くなりました。今なら1stの中ではノブ（上條）の次くらいにエンジンが出ていると思います。

＜6＞佐藤翼 感じは良かったです。バランスが取れていました。ただ、回りすぎて合っていなかった。本体をするつもり。