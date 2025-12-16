ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は初日、2日目のトライアル1stを経て、3日目から始まる2ndに関浩哉、山口剛、峰竜太、西山貴浩、上條暢嵩、佐藤翼が進出。満を持して登場する賞金ランク上位6人と激突する。11Rは賞金2位の池田浩二が華麗に逃走だ。

池田のイン戦には逆らえない。少し伸び加減の佐藤隆が絶好の壁で、自身の気配も上げてきている。スタートをビシッと決めれば、後続を突き放せるだろう。

対抗には3コースの馬場を指名した。赤い勝負服で威力は何倍にも増す。佐藤隆の上を軽快に駆け抜けるか。馬場が外にいる分だけ、佐藤隆の評価を下げた。ダッシュ勢では気配が申し分ない上條、関を重要視した。上條はグイグイ伸びるので、6コースでも要注目。関はカドの強みと、抜群リズムは強調できる。西山はまずは上條を食い止めて、好位に運べるか。

＜1＞池田浩二 ペラは叩き変えたけど、いまひとつ合っていなかった。またペラを叩きます。本体もちょっと点検してみます。

＜2＞佐藤隆太郎 整備して、新ペラを叩いてかなり良くなりました。行き足、伸びがいい。してはいけない調整も分かりました。2コースは嫌いじゃないです。

＜3＞馬場貴也 前の日より少しいい感じでした。回転を上げる方向で直線はこっちの方がいいです。

＜4＞関浩哉 足はいい感じです。バックも追いついたし、2マークも余裕を持って回れて引き波も越えました。スタートも勘通り。

＜5＞西山貴浩 スタートは行く気で行きました。出足寄りで、スリット近辺も上向いています。ただ、思っていた出方ではないです。

＜6＞上條暢嵩 スタートが早く見えて（動揺して）1マークは落ち着いて回れませんでした。行き足とかスリット付近はいいですよ。