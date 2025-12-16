ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は3日目。トライアル1stから6人が勝ち上がり、賞金ランク上位6人と激突するトライアル2ndが開幕する。「超イイ値」を担当する青木記者は思い出に残る12R3号艇の末永和也から高配当を狙う。

あの感動は忘れられない。10月の津SGダービー。自分がスポニチに入って初めてのSG競走取材。しかも初の“超イイ値”担当だった。その時に優勝したのが末永だ。SG初優勝とは思えないオーラ。自分の“SG初陣”を強烈に彩ってくれたレーサー。それだけに、末永のグランプリ初陣の時には絶対に狙いたいと思っていた。

絶好の24号機をゲットしたのも推し材料。先月、和田兼輔が優勝した機。得意のシャフト調整がズバリ的中して、2連対率は2位まで上昇した。ここにきて、夏にエースと言われた力を取り戻した逸品だ。

「初日の夜に乗った時は結構良かった。どちらかというと伸び寄りですかね。いつもは出足を求めるけど、こういうレベルだと伸びが必要だと思いますし」

前走とこなめG1周年では4カド捲りで優勝したが、伸びというより出足を求める基本のパターンだった。それが今回に関しては足重視で戦う腹づもりか。いずれにしてもパワー十分で勝負になる動きは伴う。

「緊張していないように見せていますけど、緊張はめっちゃしています（笑い）。でも、僕には捨てるものがないので」

いよいよグランプリ初陣。表情も勝負師のそれに変わってきた。技術はもちろん、ここ一番での強心臓ぶりを余すことなく発揮へ。野望への一歩を踏み出す。

【青木の買い目】3コースから無論、1着を狙う作戦だ。＜3＞＜4＞、＜3＞＜5＞流し8点。あと、押さえで＜3＞＜1＞流し4点も買っておく。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）コンビニなどで発売されている一番くじが大好き。今月末には銀魂くじの発売が控えていて内心そわそわしている。