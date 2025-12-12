乃木坂46・奥田いろは、美声で会場魅了 ミュージカル初主演に喜び
乃木坂46の奥田いろはが17日、都内で開催されたミュージカル『レイディ・ベス』製作発表記者会見に出席。小南満佑子とのＷキャストでミュージカル初主演を務める奥田は「私を信じて選んでくださった方がいらっしゃるはずだから、その方々にまず誠実に頑張りたい」と笑顔を見せた。
【写真】可憐なドレス姿で歌唱パフォーマンスを披露する奥田いろは
本作は、後に英国女王として約45年もの長きにわたって繫栄をもたらしたエリザベス1世となるレイディ・ベス（奥田＆小南）の激動の半生を描く。この日は小南、そして有澤樟太郎、手島章斗、丸山礼、有沙瞳、内海啓貴、松島勇之介、演出家の小池修一郎（宝塚歌劇団）も出席し、キャストは歌唱披露も行って、それぞれの美声で会場を魅了した。
奥田は「この作品が初めての座長で、初めてのタイトルロールを務めさせていただくことになったんですけれども、私自身も物語のベスと一緒に、たくさん成長していけたらなと思っております。こんなに素敵な作品に携わることができてとっても光栄ですし、これを皆様にお届けできる日がとても楽しみなので、それまで精いっぱい頑張ります。よろしくお願いします」と笑顔。
また、出演決定時は不安が大きかったと振り返り「座長とかタイトルロールも初めてだったので、すごくびっくりしたんですけど、私が見えないところで、私を信じて選んでくださった方がいらっしゃるはずだから、その方々にまず誠実に頑張りたいなって思ったのと、小池先生が私は3度目でご一緒できるので。本当に小池先生の演出はとっても美しくて。信頼を置いて、先生についていくぞ！っていう気持ちです」と語った。
小南の印象を問われた奥田は「もう既に頼りにさせていただいているというか。すごくしっかりされているイメージがあるので、たくさん隣で学ばせていただこうっていう気持ちです」と笑顔。一方の小南は、デビューしたのが現在の奥田と同じ年頃だったと振り返り「こちらこそ頼りにさせていただくことが、たくさんあると思います。そんなに私はしっかり者ではございませんので、頼りすぎると、あまり信用ならないかもしれません（笑）」と語って会場を沸かせていた。
ミュージカル『レイディ・ベス』は2026年2月9日〜3月27日東京・日生劇場、4月4日〜13日福岡・博多座、5月3日〜10日愛知・御園座で上演。
【写真】可憐なドレス姿で歌唱パフォーマンスを披露する奥田いろは
本作は、後に英国女王として約45年もの長きにわたって繫栄をもたらしたエリザベス1世となるレイディ・ベス（奥田＆小南）の激動の半生を描く。この日は小南、そして有澤樟太郎、手島章斗、丸山礼、有沙瞳、内海啓貴、松島勇之介、演出家の小池修一郎（宝塚歌劇団）も出席し、キャストは歌唱披露も行って、それぞれの美声で会場を魅了した。
また、出演決定時は不安が大きかったと振り返り「座長とかタイトルロールも初めてだったので、すごくびっくりしたんですけど、私が見えないところで、私を信じて選んでくださった方がいらっしゃるはずだから、その方々にまず誠実に頑張りたいなって思ったのと、小池先生が私は3度目でご一緒できるので。本当に小池先生の演出はとっても美しくて。信頼を置いて、先生についていくぞ！っていう気持ちです」と語った。
小南の印象を問われた奥田は「もう既に頼りにさせていただいているというか。すごくしっかりされているイメージがあるので、たくさん隣で学ばせていただこうっていう気持ちです」と笑顔。一方の小南は、デビューしたのが現在の奥田と同じ年頃だったと振り返り「こちらこそ頼りにさせていただくことが、たくさんあると思います。そんなに私はしっかり者ではございませんので、頼りすぎると、あまり信用ならないかもしれません（笑）」と語って会場を沸かせていた。
ミュージカル『レイディ・ベス』は2026年2月9日〜3月27日東京・日生劇場、4月4日〜13日福岡・博多座、5月3日〜10日愛知・御園座で上演。