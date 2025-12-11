菊池風磨主演×加藤浩次原作・脚本・監督『こちら予備自衛英雄補?!』小宮山莉渚＆丘みつ子が出演決定
菊池風磨が主演し、加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける2026年1月7日スタートのドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）より、追加キャストとして小宮山莉渚と丘みつ子の出演が発表された。
【写真】ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』丘みつ子出演カットも！
本作は、“前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、”クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？ どん底7人がコンプレックスで地球を救う？ 加藤浩次が監督を務め、全く新しいヒーロードラマを届ける。
7人の予備自衛英雄補のうち、5人目を務めるのは小宮山莉渚。ソフトバンク「5Gってドラえもん？」のCMでしずかちゃん役を務め、映画『ヤクザと家族 The Family』『少女は卒業しない』『違国日記』、ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）などに出演してきた。『non‐no』（集英社）専属モデルとしても活躍する彼女が、大学生のサピピ／金谷幸子（かなや・さちこ）を演じる。
小宮山は「コメディー作品にはいつか挑戦してみたい気持ちがあったので、今作への出演が決まったと聞いた時は素直にすごく嬉しかったです。台本を読んだ時は、セリフの掛け合いが魅力的でとても面白く、また想像のつかないシーンもあり、その“未知さ”にワクワクしました」と出演の喜びを語った。
6人目は、ドラマ『前略おふくろ様』『池中玄太80キロ』（どちらも日本テレビ系）『梅ちゃん先生』（NHK）など数々の作品に出演し、女優・陶芸家として幅広く活動する丘みつ子。フジワラ／藤原曰子（ふじわら・えつこ）役を務める。
丘は「毎回送られてくる台本、楽しみでも有りましたがセリフの掛け合い、殆ど出ずっぱりで、此2ヶ月撮影は気の抜けない、緊張と緩和という事もあって、昼のロケ弁、そして現場のスタッフの心暖かい気遣い、毎日楽しみの差し入れ、群馬のロケでは11月中旬なのに雪が降ってきて、あの夜のキッチンカーの暖かな、ココアと、スープの差し入れ、疲れが吹っ飛びました」と撮影を振り返った。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて2026年1月7日より毎週水曜24時24分放送。
※小宮山莉渚、丘みつ子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小宮山莉渚
サピピ役の小宮山莉渚です。コメディー作品にはいつか挑戦してみたい気持ちがあったので、今作への出演が決まったと聞いた時は素直にすごく嬉しかったです。台本を読んだ時は、セリフの掛け合いが魅力的でとても面白く、また想像のつかないシーンもあり、その“未知さ”にワクワクしました。役作りでは加藤監督とお話ししながら、新しい表現にもたくさん挑戦しました。
サピピは推し活が趣味で、あることから他人を信用しないちょっとドライな高校生なのですが、ギャルっぽさを出すために今回初めて金髪になりました！ いつもと違う小宮山を見ていただけると思います。撮
影はスタッフさん・キャストさんがとても温かく、毎日が本当に楽しかったです。この冬、このドラマで皆さんがたくさん笑ってくれたら嬉しいです！
■丘みつ子
毎回送られてくる台本、楽しみでも有りましたがセリフの掛け合い、殆ど出ずっぱりで、此2ヶ月撮影は気の抜けない、緊張と緩和という事もあって、昼のロケ弁、そして現場のスタッフの心暖かい気遣い、毎日楽しみの差し入れ、群馬のロケでは11月中旬なのに雪が降ってきて、あの夜のキッチンカーの暖かな、ココアと、スープの差し入れ、疲れが吹っ飛びました。
私は86歳のお婆さん役、とんでも無い能力があるんですよ。加藤監督の、こち予備、期待通り楽しみにぜひご覧なってくださいね。
【写真】ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』丘みつ子出演カットも！
本作は、“前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、”クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？ どん底7人がコンプレックスで地球を救う？ 加藤浩次が監督を務め、全く新しいヒーロードラマを届ける。
小宮山は「コメディー作品にはいつか挑戦してみたい気持ちがあったので、今作への出演が決まったと聞いた時は素直にすごく嬉しかったです。台本を読んだ時は、セリフの掛け合いが魅力的でとても面白く、また想像のつかないシーンもあり、その“未知さ”にワクワクしました」と出演の喜びを語った。
6人目は、ドラマ『前略おふくろ様』『池中玄太80キロ』（どちらも日本テレビ系）『梅ちゃん先生』（NHK）など数々の作品に出演し、女優・陶芸家として幅広く活動する丘みつ子。フジワラ／藤原曰子（ふじわら・えつこ）役を務める。
丘は「毎回送られてくる台本、楽しみでも有りましたがセリフの掛け合い、殆ど出ずっぱりで、此2ヶ月撮影は気の抜けない、緊張と緩和という事もあって、昼のロケ弁、そして現場のスタッフの心暖かい気遣い、毎日楽しみの差し入れ、群馬のロケでは11月中旬なのに雪が降ってきて、あの夜のキッチンカーの暖かな、ココアと、スープの差し入れ、疲れが吹っ飛びました」と撮影を振り返った。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて2026年1月7日より毎週水曜24時24分放送。
※小宮山莉渚、丘みつ子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小宮山莉渚
サピピ役の小宮山莉渚です。コメディー作品にはいつか挑戦してみたい気持ちがあったので、今作への出演が決まったと聞いた時は素直にすごく嬉しかったです。台本を読んだ時は、セリフの掛け合いが魅力的でとても面白く、また想像のつかないシーンもあり、その“未知さ”にワクワクしました。役作りでは加藤監督とお話ししながら、新しい表現にもたくさん挑戦しました。
サピピは推し活が趣味で、あることから他人を信用しないちょっとドライな高校生なのですが、ギャルっぽさを出すために今回初めて金髪になりました！ いつもと違う小宮山を見ていただけると思います。撮
影はスタッフさん・キャストさんがとても温かく、毎日が本当に楽しかったです。この冬、このドラマで皆さんがたくさん笑ってくれたら嬉しいです！
■丘みつ子
毎回送られてくる台本、楽しみでも有りましたがセリフの掛け合い、殆ど出ずっぱりで、此2ヶ月撮影は気の抜けない、緊張と緩和という事もあって、昼のロケ弁、そして現場のスタッフの心暖かい気遣い、毎日楽しみの差し入れ、群馬のロケでは11月中旬なのに雪が降ってきて、あの夜のキッチンカーの暖かな、ココアと、スープの差し入れ、疲れが吹っ飛びました。
私は86歳のお婆さん役、とんでも無い能力があるんですよ。加藤監督の、こち予備、期待通り楽しみにぜひご覧なってくださいね。