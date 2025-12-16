北欧フィンランドのオルポ首相は、国会議員らがアジア人差別とみなされる「つり目」のジェスチャーをした写真を投稿したことについて謝罪しました。

オルポ首相は17日、駐日フィンランド大使館のSNSアカウントを通じて、国会議員らが「つり目」の写真を投稿したことについて謝罪文を掲載しました。

謝罪文は日本語で書かれていて、「人種差別、あらゆる差別は、フィンランド社会にあってはならないものだ」としたうえで、「侮辱的な投稿に対して心からおわび申し上げる」「人種差別を真剣に受け止め、改善に向かって尽力する」と表明しています。

また、オルポ首相は、中国と韓国にあるフィンランド大使館のSNSアカウントにもそれぞれ謝罪文を掲載しました。

フィンランドメディアによりますと、問題の発端は、ことしのミス・フィンランドに選ばれた女性が指でまぶたを引っ張り上げる「つり目」のジェスチャーをしながら「中国人と食事中」との説明が添えられた写真をSNSに投稿したことです。

これを受けて、ミス・フィンランドの主催者は女性から「ミス」の称号をはく奪。その後、反移民政策を掲げる右派政党で連立与党の「フィン人党」の国会議員らが、女性を擁護するように相次いで「つり目」の写真などを投稿していました。