その後、再びドルは売りが優勢となっているものの、ドル円は１５５．６０円付近と本日高値圏での推移を続けている。円安の動きがドル円をサポートしている模様。市場では日銀の利上げ期待が高まっているものの、円キャリー取引への期待も根強くあるようだ。本日の２１日線が１５６円ちょうど付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。



海外のストラテジストは、来年の日本の成長率は年間を通じて０－１％の間での推移が予想されるが、四半期ごとの変動は大きくなる可能性が高いと述べている。この見方は、日本経済が外需や国内の信頼感の変化に敏感であることを反映させているとしている。



日本の消費者物価指数（ＣＰＩ）は２％以下に鈍化する可能性がある一方、実質賃金の伸びが鈍いことも予想され、力強い消費の回復は制約される可能性があるという。



日銀は、来年に政策金利を１．００％まで引き上げた後、据え置くと予想しているようだ。今週利上げした場合、来年は１回の利上げに留まることを意味する。



日本株はコーポレートガバナンス改革やハイテク関連の投資トレンドに支えられているが、次の業績主導の反発の前に市場は持合い局面を迎える可能性があるとも指摘。ＴＯＰＩＸ構成銘柄の利益成長率は上半期に１桁台に留まる可能性が高いが、関税の不確実性が薄れ、世界的な投資と財政刺激策が効果を発揮するにつれて、下半期には加速する見通しだという。



USD/JPY 155.62 EUR/JPY 182.77

GBP/JPY 208.22 AUD/JPY 102.74



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト