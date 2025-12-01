¡Ú ´Ý»³Îé ¡Û½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÄ©Àï¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤©¡×¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì¥µ¥Ð¥µ¥ÐÂÐ±þ¡¡±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡õ¾®ÆîËþÍ¤»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡Ú ¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹ ¡Û
ÇµÌÚºä46¤Î±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤È¡¢½÷Í¥¤Î¾®ÆîËþÍ¤»Ò¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡×À½ºîÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎÍß·¾ÀÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¼êÅç¾ÏÅÍ¤µ¤ó¡¢´Ý»³Îé¤µ¤ó¡¢Íº»Æ·¤µ¤ó¡¢Æâ³¤·¼µ®¤µ¤ó¡¢¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¤µ¤ó¡¢±é½Ð¤Î¾®ÃÓ½¤°ìÏº¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ´Ý»³Îé ¡Û½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÄ©Àï¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤©¡×¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì¥µ¥Ð¥µ¥ÐÂÐ±þ¡¡±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡õ¾®ÆîËþÍ¤»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡Ú ¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹ ¡Û
ËÜºî¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë±Ñ¹ñ½÷²¦¤È¤·¤ÆÌó45Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÈË±É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤¡×¤È¤Ê¤ëÈà½÷¤¬¡¢¤½¤ÎÆ¬¤Ë´§¤òÂ×¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£2014Ç¯¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤ÇÀ¤³¦½é±é¤ò·Þ¤¨¡¢2017Ç¯¤ËºÆ±é¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¾å±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2026Ç¯¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¤ò±é¤¸¤ë±üÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È»ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½éºÂÄ¹¤Ç¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¥Ù¥¹¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾®Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É»ä¤â¤¤¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸½é¼ç±é½éºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤â¡Ø¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡Ù¤¯¤é¤¤¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Íº»Æ·¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ù¥¹¤Î»Ð¤Ç¸½½÷²¦¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥À¡¼Ìò¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë´Ý»³Îé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤©¡ÁËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤©¡É¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡È¤¢¤Ã¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤¤¤Þ¤»¡Á¤ó¡É ¡È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡Ù¤¯¤é¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ï¥¤¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¾®Æî¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ2·î9Æü¡Á3·î27Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ë¤Æ4·î4¡Á13Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ë¤Æ5·î3¡Á13Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
