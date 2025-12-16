Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照が、2026年1月下旬より放映されるWAVE フラワーコンタクトレンズの新TVCM『花咲け！WAVE EYES』篇に出演する。

WAVE カラーコンタクト RINGのフラワーコレクションを題材にした本CMには、前作に引き続き、深澤、宮舘、岩本の3人が揃って出演。今回も岩本がMr.O2、深澤がAir=SLIM、宮舘がJUICYと、それぞれがスパイのキャラクターに扮する。フラワーコレクションを仕事の相棒に、とある屋敷の庭園で張り込む様子を描く。

張り込み中、商品に連動した“花言葉トーク”にそれぞれのイメージを重ねて盛り上がる3人。自分が選んだコンタクトのモチーフになっている花や、瞳に咲かせたカラーのニュアンスが自身のイメージにぴったりだと言われてご満悦のAir=SLIM（深澤）とJUICY（宮舘）だが、Mr.O2（岩本）は少し違った様子を見せる。

ポピー、ミモザ、リリーの花が咲き乱れる、華やかな庭園で行われた今回の撮影。スパイに扮した深澤、岩本、宮舘が現場入りすると、シックでおしゃれなスーツの衣装と色鮮やかな庭園のコントラストが際立ち、まるで洋画のような雰囲気に。2度目の撮影ということもあり、スケールと共に3人のスパイらしさもレベルアップ。小道具の扱い方やスパイの所作も板につき、スムーズに撮影が進行した。

台本の会話を、「それぞれのキャラクターに合わせたらもっとこういうほうがいいのでは」と自ら試行錯誤してスタッフに提案する姿からは、3人のものづくりへ向き合う真面目さや、信頼関係が垣間見えたという。宮舘が岩本のモノマネをすると、深澤もアドリブで岩本のモノマネをするなど、素の3人らしさが存分に発揮され、カットがかかるたびに撮影現場は笑いに包まれた。

さらに今回のCMでは、それぞれのフラワーコレクションをつけた瞳をかなり接写で切り取った“ビューティカラコンショット”も。色っぽく目線を作ったり、顔の角度や瞳の表情で魅せる表現力が映えるカットは、3人と監督が何度も微調整を重ねたこだわりポイントに。いい表情が撮れた際には自然と拍手が沸き起こるなど、和気あいあいとした撮影現場となった。

また、CM公開後にメイキング映像も公開予定。普段からの仲の良さが垣間見えるシーンが収録されている。

【Snow Man 深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照 撮影インタビュー（一部抜粋）】

Q：今回撮影したCMの見どころを教えてください。

宮舘涼太：（RING フラワーコレクションの）パッケージが新しくなったんですよね。お花の要素で、僕だったらリリーのお花で。（岩本照がミモザ、深澤辰哉がポピーのお花）この3人のお花が、庭園の中で咲き乱れまして、その中でスパイを追っているという設定でやらせていただいたんですけれども、前作よりもスケールがアップしてます。

深澤辰哉：前回よりも映像のトーンが少しあったかくて柔らかい雰囲気になっていますし、舘さんも言ってたけど、撮影中は花に囲まれるってなかなかないからこそ、ちょっと気持ちが穏やかというか、いい雰囲気の中で撮影ができました。

岩本照：気持ちも穏やかになった？（笑）

深澤：気持ちもほんとに。あと、寄り（の撮影）も結構あったから、目線のお芝居といいますか、カラコンを通してどう見えるのか、どう見られるのかっていうのを、すごく楽しみに撮影させていただきました。

Q：CM出演をきっかけに、WAVEのコンタクトレンズ／カラーコンタクトのつけご心地を実感いただきましたが、その後も着用いただいていたと思います。お気に入りの色などはありますか？

宮舘：僕はサックスブルーです。ブルー系のお色をライブだったり歌番組とかで結構つけていますね。

岩本：僕のお気に入りはウォーターシルバーです。

深澤：あら、ウォーターシルバー、（そのコンタクトを）つけて普段はライブとか？

岩本：ライブや歌番組の時につけさせてもらってます！

宮舘：潤いがすごく保たれていて、乾燥もしないんですよ。まばたきももちろんするんですけど、呼吸をしているというか。だから疲れをあんまり感じないんです。

深澤：確かに、2人ともカラコンつけてるでしょ。より自信に溢れてるっていうか、なんかすごい気合いが伝わってきて。

岩本：感じちゃう？目から？

深澤：うん、なんか目から感じてるので。

岩本：そういう気持ちの面も明るくしてくれたりとか、強い気持ちを持たせてくれるんですよね。

Q：もうすぐクリスマスですが、クリスマスはどう過ごされる予定ですか？

岩本：そうですね、今年はコンサートをやらせていただくので、やはりそのファンの皆さんと過ごせるっていうのは本当に嬉しいなと思うのと、（ファンの人の中に）もっと（Snow Manと）一緒に過ごしたいっていう人たちもいっぱいいる。みんなが会いたいって思ってもらえる時間を過ごしているのはすごいありがたいなと思いますね。

Q：ちなみにそのライブでもカラコンをつける予定はありますか？

深澤：すでにつけてますもんね。今現在、ライブはずっとやっていますけど、（カラコンをつけていると）自信がこの目から出ちゃってるから。

宮舘：ということは、瞳のクリスマスプレゼントを送るってことですか？

～3名で若干意味を考える間～

岩本：瞳のクリスマス……？

宮舘：僕もちょっとわかんない……。

～一同笑い～

深澤：舘様用語なので（笑）

Q：もしまだカラコンを使った事のない方に今回のカラコンをおすすめするなら、どんなときにつけてみてほしいですか？また、ご自身はどんなときにつけますか？

宮舘：僕はライブをする時や歌番組。曲のテンション感ももちろんそうなんですけれども、強い気持ちで臨めるし、ちゃんと印象に残る気がするんですよ。

深澤：やっぱ印象って変わるからこそ、僕たちも（カラコンを）つけたりもするし。普通に日常的につけると、やっぱ印象もまた変わると思うから。

宮舘：マストアイテムにしてほしい。

岩本：気合い入れたい日につけるのもいいけど、普段からいろんなパターンつけて、その日の気分に合わせてつけれるっていうのが、ハードルも低くなるっていう印象が僕はあります。

深澤：たしかに。これからちょっと挑戦してみたいって人に。

岩本：興味あるんだけどみたいな人は、多分試せる種類もいっぱいあるから。

深澤：そうだね。試すってことが一番まず大事なこと。

岩本：自分がいいなって思うものもそうだし、逆に友達とか周りが見てさ、いいじゃんってなるのも。あ、これが似合うんだって。たぶん新しい発見にもなるんじゃないかなって思う。

（文＝リアルサウンド編集部）