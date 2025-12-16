Snow Man深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照、新TVCMで装着してきたコンタクトの似合いっぷりをお互いに褒め合う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照が、“WAVEカラーコンタクトRING”の“フラワーコレクション”を題材にした新TVCM『花咲け！WAVE EYES』篇（2026年1月下旬より放映スタート）に出演することが決定。スペシャルサイトも公開となった。

■インタビューでは愛用するカラコントークも公開

前作に引き続き、深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照の3人が揃っての出演となる今回の新CMでは、WAVEカラーコンタクトRINGの“フラワーコレクション”を仕事の相棒に、とある屋敷の庭園で張り込みながら、商品に連動した“花言葉トーク”にそれぞれのイメージを重ねて盛り上がる3人の様子が描かれている。またCM解禁後に公開されるメイキング映像では、普段からの仲の良さが垣間見えるシーンをたっぷり収録している。

なお、CMメイキングは、wave contact公式 YouTube・公式Xにて後日公開。

■新TVCMストーリー＆キャラクター紹介

◎新TVCM『花咲け！WAVE EYES』篇ストーリー

彼らは依頼を受けて動くシークレット・エージェントチーム「WAVE EYES」。コンタクトを相棒に、日々任務にあたっている。ある日、Mr.O2（岩本照）・Air＝SLIM（深澤辰哉）・JUICY（宮舘涼太）の3人は、ミッションのため、花が咲き乱れる屋敷の庭園でターゲットを待ち伏せていた。

しかし、一向にターゲットが現れず、待ちくたびれた彼らはつけてきたカラコントークに花を咲かせてしまう…。仕事道具として持っている“RING フラワーコレクション”を取り出し、それぞれが装着してきたコンタクトの似合いっぷりをお互いに褒め始める。自分が選んだコンタクトのモチーフになっている花や、瞳に咲かせたカラーのニュアンスが自身のイメージにぴったりだと言われてご満悦のAir＝SLIMとJUICYだが、Mr.O2は少し違ったようで…!?

◎キャラクター紹介

◇Mr.O2（呼称：オーツー）/岩本照

リーダー。辛抱強くて一見クールだが、甘いものには目がない。装着している相棒は、“RINGフラワーコレクション ミモザベール”。

◇Air=SLIM（呼称：スリム）/深澤辰哉

サブリーダー。いつも飄々としていてお調子者だが、周りをよく見ているタイプ。装着している相棒は、“RINGフラワーコレクション ポピーベール”。

◇JUICY（呼称：ジューシー）/宮舘涼太

おしゃれ番長＆料理担当。マイペースな性格で、カラコンや変装で一味違った自分になるのが好き。装着している相棒は、“RINGフラワーコレクション リリーベール”。

■撮影エピソード

ポピー・ミモザ・リリーの花が咲き乱れる、華やかな庭園で行われた今回の撮影。前作に続きスパイに扮した深澤、岩本、宮舘が現場入りすると、シックでおしゃれなスーツの衣装と色鮮やかな庭園のコントラストが際立ち、まるで洋画のような雰囲気に。

2度目の撮影ということもあり、スケールとともに3人のスパイ感もレベルアップ。小道具の扱い方やスパイっぽい所作も板につき、スムーズに撮影が進行していく。台本の会話を、「それぞれのキャラクターに合わせたらもっとこういうほうがいいのでは」と3人が自ら試行錯誤してスタッフに提案する姿からは、3人のものづくりへ向き合う真面目さや信頼関係が垣間見えて印象的だった。宮舘が岩本のモノマネをすると、深澤もアドリブで岩本のモノマネをするなど、素の3人らしさが存分に発揮され、カットがかかるたびに撮影現場は笑いで包まれていた。

今回のCMでは、それぞれのフラワーコレクションをつけた瞳をかなり接写で切り取ったビューティー・カラコンショットも。色っぽく目線をつくったり、顔の角度や瞳の表情で魅せる表現力が映えるカットは、3人と監督が何度も微調整を重ねたこだわりポイントだ。いい表情が撮れた際には自然と拍手が沸き起こるなど、和気あいあいとした撮影現場だった。

■撮影インタビュー※一部抜粋