二宮和也（42）と川口春奈（30）が出演するJCBの新CM「買いものって、メッセージだ。」二宮和也編と、同川口春奈編が今日18日から全国で放送される。

新CMは、二宮と川口、そしてさまざまな人の「買いもの」のシーンから、買いものにこめられた、言葉だけでは伝えきれない想いを描いている。

二宮は家に届いた段ボール箱のみかんから「ただ、元気でいてくれたらそれでいいからね」という想いを感じながら、うれしそうにほお張る。家に届いたコーヒーメーカーから「たまには、ひと息つく時間も大事にね」という想いを感じた川口は、「もしもしお母さん。届いたよ、ありがとう」と久しぶりに電話する。2人は、お返しの買いものに出かけ、手にした買いもの袋をうれしそうに見つめながら歩き出す。

JCBは1961年に誕生以来、日本中の買いものを見守ってきた。新CMの冒頭ではトレーにJCBカードを置くとフィルムが回り始め、カードに次々と映像が映し出される。キャッチコピー“買いものって、メッセージだ。”について、二宮は「相手のことを考える時間もできるし、自分の生活のための買いものより豊かになる」。川口は「相手のことを考えている時間とか、（プレゼントを）選んでいる時間もある種のプレゼントだと思う」と、共通する思いを語った。

本作は共演5年目にして初めて、2人の撮影が別々に行われた。収録後の感想は、2人とも「（共演する相手が不在なのが）新鮮でした！」と口をそろえた。

YouTubeのJCB公式チャンネルで、新CMとメイキング・インタビュー映像を公開。JCB公式note「JCB to（ジェーシービート）」、JCBブランド公式XでCM制作の裏側が見られる。