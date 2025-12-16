乃木坂46の奥田いろは（20）、小南満佑子（29）が17日、都内で、ダブルキャストで主演するミュージカル「レイディ・ベス」（26年2月9日〜3月27日、東京・日生劇場ほか）の制作発表会見に出席した。

劇中ナンバーをパフォーマンスし、奥田は「初めての座長で、初めてのタイトルロール。私自身も物語のベスと一緒にたくさん成長していけたら」と喜んだ。 小南は「私もグランドミュージカルの初主演、初座長ということで、今日を迎えるのが本当に緊張して、さっきまでど根性ガエルくらい緊張していたんですが、皆さんの前にお披露目することができて、すごくうれしいです」と、バクバクの緊張具合を語った。

互いの印象を聞かれ、奥田が小南について「もうすでに頼りにさせていただいています。隣でたくさん学ばせていただこう、という気持ちです」と言うと、小南は「まだ数日しかご一緒してないんですけど、すごくかわいらしい印象からうって変わって、しっかり者というイメージを持っているので、こちらこそ頼りにさせていただくことがあると思います」と応じ、2人で「頑張りましょう」「よろしくお願いします」と言いあっていた。

ほか、有澤樟太郎、手島章斗、丸山礼、有沙瞳、内海啓貴、松島勇之介、演出の小池修一郎さんが出席。福岡・博多座、名古屋・御園座公演も。