ものまねタレントで、女優としても活躍する丸山礼（28）が17日、都内で、ミュージカル「レイディ・ベス」（26年2月9日〜3月27日、東京・日生劇場ほか）の制作発表会見に出席した。乃木坂46奥田いろは、小南満佑子がダブルキャストで主演する作品で、丸山はミュージカル初挑戦となる。

丸山は「芸歴が10年を超えまして、何かに挑戦してみたいなという思いもありましたし、ドラマや映画にも挑戦させていただいていた。ミュージカル挑戦は、不安ですが一生懸命やりきりたい」と話した。

演出の小池修一郎さんは、丸山が主演したドラマ「ワタシってサバサバしてるから」シリーズから、YouTubeや、バラエティー番組「千鳥の鬼レンチャン」で歌う丸山を見て、オーディションを受けてみないかとオファーしたという。

丸山は「YouTubeやってて良かった〜！」と笑い、「誰かを真似たり、なりきることがとても大好きで、物心ついたときからしていました。歌の稽古に入った時、耳の良さが役立っているんだろうなと思ったりします」と話した。

ほか、有澤樟太郎、手島章斗、有沙瞳、内海啓貴、松島勇之介も出席した。福岡・博多座、名古屋・御園座公演も。