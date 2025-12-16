家族と悩んで 巨人から戦力外通告を受けていた今村信貴投手（３１）が現役を引退することが１７日、分かった。今後は球団のアカデミーコーチに就任。「人に恵まれた野球人生でした。目立った活躍もせずに１４年間やれたというのはみなさんのおかげだし、感謝感謝の野球人生でした」とプロ人生を振り返った。

太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。２年目の１３年にドラフト制後、球団左腕最年少の１９歳６か月でプロ初勝利を挙げた。１８年には自己最多の６勝をマーク。本格的にリリーフに転向した２２年は５５登板で２１ホールドとフル回転したが、今季は１軍登板がなかった。通算成績は１８０試合登板、２５勝２２敗、防御率４・００。明るいキャラクターでチームのムードメーカー的存在だった。

悔しい思いを押し殺し、決意した。今季は２軍で４１登板、防御率１・９１と好成績を残しながら１軍の舞台に立てず「今年の体の調子が一番いいし、まだまだやれる。戦力外と言われた時にまだやりたい気持ちが一番最初に出てきた」と現役続行を模索。しかし、ＮＰＢ球団からのオファーはなく「家族と一緒に悩みながら、どれが最善か考えてきた。もちろん悔しい思いもあるけど、たくさん話し合ったのでスッキリしています」と決断した。

今後はアカデミーコーチとして大好きな野球に関わりながら、お世話になった人々へ感謝の思いを伝えていく。「今までいろいろ指導してくださったものを、しっかりとまた伝えられるようにやりたいですし、野球に恩返しをしたい」と新たな人生をスタートさせる。

