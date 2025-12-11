シングル「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が世界各国でヒットし、来年２月１日に発表される第６８回グラミー賞では年間最優秀新人賞にノミネートされた６人組グローバルガールグループ「ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）」が１７日、スポーツ報知に独占コメントを寄せた。

ＢＴＳが所属するＨＹＢＥと、エアロスミス、ガンズ・アンド・ローゼズらの米名門レーベル「Ｇｅｆｆｅｎ Ｒｅｃｏｒｄｓ（ゲフィン・レコード）」が手がけるオーディション番組「Ｔｈｅ Ｄｅｂｕｔ：Ｄｒｅａｍ Ａｃａｄｅｍｙ」に応募した１２万人から選出された６人組。スイス出身のガーナ系イタリア人・マノン（２３）、フィリピン出身のソフィア（２２）、米国出身のダニエラ（２１）、ララ（２０）、メーガン（１９）、韓国出身のユンチェ（１８）という多様な構成を武器に、２４年６月にデビューした。

「Ｇａｂｒｉｅｌａ」は今年６月にリリースされると、ポップなサウンドとラテン調のアコースティックギターで人気に。この日発表された２０日付の米ビルボード「ＨＯＴ １００」で６０位にランクインし、２１週連続のチャートインを達成した。Ｓｐｏｔｉｆｙの月間リスナー数も、デビューから１年半で全世界の女性グループ１位となる３３００万人を数えるまでに飛躍を遂げた。

日本には昨年９月に初来日。今年は８月にサマーソニックに初出演したほか、恵比寿ザ・ガーデンホールで初のショーケースを行った。

６人は「日本は今年の活動の中で、とても大切なものでした。たくさんの愛と応援を送ってくれたファンの皆さんに心から感謝しています」と感謝。「ライブパフォーマンスができたのは夢のようでした。全ての瞬間がかけがえのないもので、ファンイベントでは直接お会いし、熱気を感じられたこともうれしかった」とコメントした。

将来の再会も約束。「また日本に戻り、ＥＹＥＫＯＮＳ（アイコンズ、ファンの呼称）と一緒に新しい思い出を作れる日を心待ちにしています」と話した。

◆ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）平均年齢２０・５歳の６人組。２４年６月にシングル「Ｄｅｂｕｔ」でデビュー。８月に初ＥＰ「ＳＩＳ（Ｓｏｆｔ Ｉｓ Ｓｔｒｏｎｇ）」を発売。２５年６月にＥＰ「ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＣＨＡＯＳ」を発売し、全米アルバムチャート初登場４位。１１月から初の北米ツアーがスタート。