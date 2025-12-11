乃木坂４６の奥田いろは、女優の小南満佑子が１７日、都内で主演ミュージカル「レイディ・ベス」（２月９日〜３月２７日＝東京・日生劇場、４月４日〜１３日＝福岡・博多座、５月３日〜１０日＝愛知・御園座）の製作発表記者会見に出席した。

２０１４年に帝国劇場で初演を迎え、イギリス国王・エリザベス１世の若き日を描いた物語。奥田と小南は後のエリザベス１世になる女性「レイディ・ベス」をダブルキャストとして演じる。

初めてミュージカル主演を務める奥田は「こんなすてきな作品に携わることができて幸せですし、お届けできる日が楽しみ。物語のベスと一緒に成長していけたらと思っています」と喜びを爆発。同じく初のミュージカル主演となる小南は「ど根性ガエルくらい、心臓がドキドキしていた。２０１４年バージョンから引き継ぐ形で出演させていただけることが何よりの喜びです」と目を輝かせた。

主演に抜てきされたときの心境について、奥田は「うれしさというよりもプレッシャーだったり、私に務まるのかなという不安の方が大きかったです」と吐露。「びっくりしたんですけど、私が見えないところで私を信じて選んでくれた方がいたと思う。その方々に向けて誠実に頑張りたいです」と背筋を伸ばした。

小南は「とりあえずレイディ・ベスを知ろうと思って書籍だったり映画だったり勉強した」と告白。「学んでいくうちにこの人の人生を演じたいと思いました」と開幕を心待ちにしていた。