映画『ズートピア2』の劇中歌「Zoo」、急上昇1位 BoA「メリクリ」＆桑田佳祐「白い恋人達」ほか“クリスマスソング”も続々【オリコンランキング】
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（12月5日公開）の劇中歌、シャキーラの「Zoo」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率266.3％を記録し、1位を獲得した。
【動画】ズートピア２」日本版本予告
『ズートピア2』は、全国映画動員ランキングにおいて2週連続で1位を獲得（興行通信社調べ）。動員は301万人、興収42億円を突破している。
このほか、本格的シーズンに突入したクリスマスソングは、前週の4作からさらにランクイン上昇数を増やし、TOP10に6作がランクインした。
BoA「メリクリ」が3位に、桑田佳祐「白い恋人達」が4位、山下達郎「クリスマス・イブ」が5位、ボビー・ヘルムズ「Jingle Bell Rock」が6位、ワム!「Last Christmas」が7位、AI「ハピネス」が10位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間：2025年12月8日（月）〜12月14日（日））＞
