BUMP OF CHICKEN、最新ライブ映像作品が「ミュージックDVD・BD」1位 自身通算7作目【オリコンランキング】
BUMP OF CHICKENのライブツアーを収めた最新音楽映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』が、18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自身通算7作目の1位を獲得。合計売上は5.1万枚となった。
【写真】ファンは見逃せない…！BUMP OF CHICKEN 新譜の特典画像
本作は、「オリコン週間アルバムランキング」（2024年9月16日付）で1位を獲得した5年ぶりのフルアルバム『Iris』を携え、2024年9月から12月にかけて開催した同名ツアーより、東京ドーム2日目の公演を映像化した作品となる。
同アルバムの収録曲に加え、リリースから20年を経て初めてライブで披露された楽曲など、新旧さまざまな楽曲を披露している。
続く2位にはGLAY、3位にはOfficial髭男dismの映像作品がランクインし、「週間ミュージックDVD・BDランキング」TOP3を男性バンドが独占した。
昨年デビュー30周年を迎えたGLAYのドームツアーを収めた『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』は、合計売上1.8万枚で2位に初登場。ゲストにHYDE（L’Arc〜en〜Ciel）も参加した東京ドーム2日目の公演と、京セラドーム大阪公演を全曲完全収録している。
Official髭男dismのアリーナツアーを収めた『Official髭男dism Arena Tour 2024 -Rejoice-』は、合計売上1.5万枚で3位に初登場。2024年9月より開催された同名アリーナツアーより、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を映像化した内容となる。アルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」や、TVアニメ『アオのハコ』（TBS系）の第1期オープニング主題歌「Same Blue」など全19曲が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞
