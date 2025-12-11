山下達郎「クリスマス・イブ」がギネス世界記録認定 40年連続「オリコン週間シングルランキング」TOP100入りで
シンガー・ソングライター・山下達郎の「クリスマス・イブ」が、40年連続で「オリコン週間シングルランキング」TOP100入りを果たし、歴代1位の「TOP100入り連続年数」を40年連続に更新した。
【写真】「クリスマス・イブ」ギネス世界記録認定証の写真
「クリスマス・イブ(2025 Version)」は、2026年度の第1週目となる12月22日付「オリコン週間シングルランキング」にて、初週1.5万枚を売り上げ、5位にランクイン。「クリスマス・イブ」が歴代1位の記録を持つ「週間シングルTOP100入り連続年数」を、1987年度（1986年12月8日付、40位）から40年連続に自己更新した。
この40年連続という記録が、ギネス世界記録に公式認定された。認定された記録カテゴリーは「Most consecutive years to appear on the Japan single chart」（日本語訳：「日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数」）。
2015年に30年連続ランクインを達成し、翌16年にギネス世界記録として公式認定されていたが、デビュー50周年という節目の年に、改めてこの記録が公式認定された形となった。
アルバム『Melodies』（1983年6月発売）よりシングルカットされた「クリスマス・イブ」は、83年12月に「オリコン週間シングルランキング」に初ランクイン。87年度に再びランクインして以降、2025年度までの39年間にわたり、毎年「オリコン週間シングルランキング」TOP100のランクインを継続してきた。
その間、1988年にJR東海「X’MAS EXPRESS」CMソングに起用されたことが呼び水となり、日本のクリスマスシーズンには欠かせぬ定番曲に。また同曲の「週間シングルランキング」TOP10入りは、今回で10度目【※1】となる。
加えて、前々年の9位（2023年12月25日付）、前年の7位（2024年12月23日付）に続き、3年連続の「週間シングルランキング」TOP10入りも記録。「クリスマス・イブ」の3年連続のTOP10入りは、1991年度以来35年ぶり【※2】となった。
■認定数値：40年（1986年〜2025年）
■達成年月日：2025年12月15日
【※1】「クリスマス・イブ」のオリコン週間シングルランキングTOP10入り達成年度／1989、1990、1991、1992、2001、2013、2022、2024、2025、2026年度
【※2】1991年度達成時は、1989、1990、1991、1992年度の4年連続でTOP10入り
