NY株式17日（NY時間13:27）（日本時間03:27）
ダウ平均　　　47949.30（-164.96　-0.34%）
ナスダック　　　22830.20（-281.26　-1.22%）
CME日経平均先物　49185（大証終比：-525　-1.07%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9774.32（+89.53　+0.92%）
独DAX　 23960.59（-116.28　-0.48%）
仏CAC40　 8086.05（-20.11　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.493（+0.006）
10年債　 　4.153（+0.008）
30年債　 　4.830（+0.017）
期待インフレ率　 　2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.864（+0.019）
英　国　　4.475（-0.043）
カナダ　　3.423（+0.026）
豪　州　　4.747（+0.020）
日　本　　1.967（+0.015）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.18（+0.91　+1.65%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4373.70（+41.40　+0.96%）

ビットコイン（ドル）
86502.94（-1246.01　-1.42%）
（円建・参考値）
1346万0722円（-193892　-1.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ