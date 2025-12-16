ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１６４ドル安 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式17日（NY時間13:27）（日本時間03:27）
ダウ平均 47949.30（-164.96 -0.34%）
ナスダック 22830.20（-281.26 -1.22%）
CME日経平均先物 49185（大証終比：-525 -1.07%）
欧州株式17日終値
英FT100 9774.32（+89.53 +0.92%）
独DAX 23960.59（-116.28 -0.48%）
仏CAC40 8086.05（-20.11 -0.25%）
米国債利回り
2年債 3.493（+0.006）
10年債 4.153（+0.008）
30年債 4.830（+0.017）
期待インフレ率 2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.864（+0.019）
英 国 4.475（-0.043）
カナダ 3.423（+0.026）
豪 州 4.747（+0.020）
日 本 1.967（+0.015）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.18（+0.91 +1.65%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4373.70（+41.40 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
86502.94（-1246.01 -1.42%）
（円建・参考値）
1346万0722円（-193892 -1.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
