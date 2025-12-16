きょうの為替市場はＮＹ時間に入って再びドル売りが優勢となっており、ポンドドルはロンドン時間の下げを取り戻している。ロンドン時間には一時１．３２ドル台まで下落する場面も見られた。一方、ポンド円も２０７円台前半まで下落したものの、ＮＹ時間に入って２０８円台に上昇している。ポンド円は２１日線の上をしっかりと維持されており、上昇トレンドが続いている。



ロンドン時間の下げはこの日発表の１１月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が前月比で予想外の低下となったことがポンドを押し下げている。明日は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が公表されるが、市場では本日の英ＣＰＩで利下げが確実になったと見られている。



エコノミストは、英ＣＰＩはサービスとコアインフレの軟化により、物価圧力の粘着性は低下しているように見える一方、労働市場の緩和と経済の低迷により、インフレは引き続き低下軌道をたどる公算が大きいと述べている。２６年には食品と燃料のコストが低下し、予算によるエネルギー料金の変更もあり、来夏までにインフレは２％に低下し、物価は大幅に低下するはずだという。



GBP/USD 1.3390 GBP/JPY 208.31 EUR/GBP 0.8775



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

